¿Tu perro no deja de rascarse? Cómo saber si son pulgas o simple resequedad

Con los recientes cambios de clima en Jalisco, las consultas veterinarias por problemas dermatológicos en mascotas se han disparado. Identificar si tu perro sufre por parásitos o por falta de hidratación es vital para evitarle sufrimiento innecesario y ahorrar dinero en tratamientos equivocados.

En la actualidad, los dueños de mascotas en Guadalajara y todo Jalisco enfrentan un dilema constante con la salud de sus caninos. Los recientes cambios de clima han incrementado notablemente las visitas al veterinario por problemas de picazón intensa.

Muchos tutores asumen de inmediato que el rascado constante es sinónimo de una infestación parasitaria. Sin embargo, los especialistas advierten que tratar una piel deshidratada con fuertes químicos antiparasitarios puede empeorar drásticamente la situación clínica del animal.

Las señales inconfundibles de las pulgas

Para identificar a estos molestos parásitos, es fundamental observar detenidamente las zonas donde el perro se rasca con mayor desesperación. Las pulgas prefieren áreas cálidas y ocultas, concentrándose principalmente en la base de la cola, la ingle, el abdomen y las axilas del canino .

Un método infalible es buscar la llamada "suciedad de pulga", que son pequeños puntos negros similares a la pimienta molida sobre la piel . Si al colocar estos puntos sobre una servilleta húmeda se tornan rojizos, estás ante heces de parásitos con sangre.

Además, algunos perros desarrollan una condición médica severa conocida como Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP). Esta reacción inmunológica provoca pérdida de pelo, enrojecimiento extremo y heridas que el propio animal se causa al morderse para aliviar el tormento.

Cuando el problema es la simple resequedad

Por otro lado, la piel seca se manifiesta de una manera mucho más generalizada en todo el cuerpo de la mascota, sin un foco particular. El rascado no se limita a una zona específica, y suele ir acompañado de una descamación visible, muy similar a la caspa humana .

El pelaje de un perro con resequedad pierde su brillo natural, volviéndose áspero y quebradizo al tacto. Este problema es sumamente común durante las temporadas de viento o frío en la región, donde la humedad ambiental desciende de forma considerable.

Las causas de esta deshidratación cutánea van desde baños excesivos con champús inadecuados hasta deficiencias nutricionales. La falta de ácidos grasos esenciales, como el Omega 3, es uno de los principales factores que deterioran la barrera protectora de la piel canina.

Tips rápidos para aliviar a tu mascota

Tip 1: Revisa a contraluz. Inspecciona el pelaje bajo luz natural para distinguir entre caspa blanca (resequedad) y puntos negros (pulgas). Los expertos de la Universidad de Guadalajara sugieren hacerlo con un peine de cerdas finas.

Tip 2: Ajusta la rutina de baño. Evita bañar a tu perro más de una vez al mes y utiliza siempre productos con Clorhexidina o avena formulados para uso veterinario, nunca champú para humanos.

Te recordamos que la automedicación puede tener consecuencias fatales. Ante cualquier duda persistente sobre la salud dermatológica de tu perro, la evaluación de un profesional siempre será tu mejor herramienta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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