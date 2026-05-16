El huevo es un pilar indiscutible en los desayunos de Guadalajara y de todo México, pero la ciencia médica advierte que no todas las preparaciones son iguales. Investigadores de prestigio han revelado recientemente cómo el método de cocción altera drásticamente sus beneficios nutricionales.

Si bien este alimento accesible es una verdadera potencia nutricional, la forma exacta en que lo cocinas dicta si nutre tu cuerpo de manera óptima o si incrementa silenciosamente tu riesgo cardiovascular. Aquí te explicamos a detalle qué dicen los expertos para mejorar tu rutina diaria.

El método de cocción definitivo según la ciencia

La forma más saludable y recomendada de comer huevos es hervidos (ya sean duros o tibios) o escalfados (también conocidos como pochados) . Estos métodos tradicionales utilizan únicamente agua caliente, evitando por completo el uso de grasas adicionales que suman calorías innecesarias a tu plato.

Al hervirse a una temperatura controlada, las proteínas del huevo se vuelven mucho más fáciles de digerir por el estómago y las vitaminas del complejo B se conservan casi intactas . Además, se evita la creación de compuestos oxidativos dañinos generados por las altas temperaturas del aceite frito.

La prestigiosa American Heart Association respalda firmemente esta recomendación nutricional. La institución sugiere que consumir un huevo al día es perfectamente seguro para la mayoría de las personas sanas, siempre y cuando no se acompañe de grasas saturadas pesadas como el tocino, las salchichas o la mantequilla.

El mito del colesterol y el peligro de las grasas añadidas

Durante varias décadas, el huevo fue injustamente satanizado por su contenido natural de colesterol. Sin embargo, estudios exhaustivos de la Universidad de Harvard confirman que el Colesterol LDL (conocido como colesterol malo) en la sangre aumenta mucho más por las grasas saturadas con las que freímos los alimentos.

Si decides freírlos de manera ocasional para variar tu menú, los nutriólogos recomiendan estrictamente usar sartenes antiadherentes de buena calidad o aceites saludables como el aceite de oliva virgen extra. Este tipo de aceite resiste mucho mejor el calor sin degradarse ni afectar negativamente tu salud arterial.

Para maximizar tu nutrición matutina de forma práctica, aplica estos tips rápidos y efectivos:

1) Acompáñalos siempre con abundantes vegetales frescos como espinacas

2) Evita añadir sal en exceso para cuidar tu presión arterial

3) Prefiere siempre las cocciones en agua para mantener a raya las calorías totales

¿Cuántos huevos puedes comer a la semana de forma segura?

Las pautas actuales de nutrición y cardiología indican que consumir hasta siete huevos a la semana es una práctica segura y beneficiosa para la población general. No obstante, los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas previas deben consultar sus límites con un médico especialista.

En la redacción de EL INFORMADOR, te sugerimos experimentar este fin de semana con unos deliciosos huevos pochados servidos sobre pan integral tostado. Es una opción gastronómica deliciosa, muy rápida de preparar y totalmente avalada por cardiólogos para arrancar tu día con la mejor energía desde tu hogar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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