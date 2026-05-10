Cáncer de colon: Señales silenciosas que alertan sobre esta enfermedad

El cáncer de colon es una enfermedad que comienza en el intestino grueso, y reconocer sus síntomas a través de las señales silenciosas que emite el cuerpo es vital para un diagnóstico oportuno. Según MedlinePlus, esta afección suele originarse por pólipos precancerosos que crecen lentamente en el tracto gastrointestinal .

¿Qué es y por qué ocurre? Se trata de un tumor maligno cuyas causas incluyen factores genéticos, dietas altas en grasas, tabaquismo, consumo de alcohol y afecciones previas como la enfermedad de Crohn . A menudo, en sus etapas iniciales, este padecimiento no presenta molestias evidentes, lo que subraya la extrema importancia de estar atentos a cualquier cambio inusual en nuestro organismo antes de que la situación se agrave silenciosamente.

Señales silenciosas que nunca debes ignorar

El cirujano Jeremy Clark, especialista del centro Nuffield Health, en Reino Unido, advierte que los pacientes suelen confundir estas alertas tempranas con problemas menores, retrasando peligrosamente la atención médica. Algunas de las señales clave que debes vigilar, según el especialista, incluyen:

Sangre en las heces , que puede verse roja brillante si proviene de la parte baja, o muy oscura si viene del inicio del colon.

, que puede verse roja brillante si proviene de la parte baja, o muy oscura si viene del inicio del colon. Cambios en los hábitos intestinales , como diarrea o estreñimiento prolongado.

, como diarrea o estreñimiento prolongado. Pérdida de peso inexplicable sin estar haciendo dieta.

inexplicable sin estar haciendo dieta. Fatiga extrema o debilidad constante , causada por la anemia del sangrado interno.

, causada por la anemia del sangrado interno. Dolor abdominal, calambres frecuentes o exceso de gases que no desaparecen con el tiempo.

¿Quiénes están en riesgo y cuándo buscar ayuda médica?

Cualquier persona puede desarrollar esta afección, pero el riesgo aumenta significativamente después de los 45 años, si existen antecedentes familiares directos o si se lleva un estilo de vida sedentario. Si experimentas alguno de estos signos por más de dos semanas, debes visitar a un especialista en gastroenterología de inmediato en tu clínica más cercana . En México, el Instituto Nacional del Cáncer recomienda no esperar a que el dolor sea insoportable. La detección temprana cambia por completo el pronóstico del paciente , elevando las tasas de supervivencia de manera drástica y permitiendo tratamientos mucho menos invasivos.

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Cuida de tu intestino

Para proteger tu salud diaria y reducir drásticamente los factores de riesgo, aplica estos tips en tu rutina:

Mantén una hidratación adecuada bebiendo suficiente agua todos los días

Realiza al menos 30 minutos de actividad física moderada para estimular el tránsito intestinal

Limita estrictamente el consumo de alcohol y elimina por completo el hábito del tabaco

No ignores ningún cambio inusual al ir al baño, por más insignificante que te parezca

Lleva un registro detallado de tus síntomas para compartirlo con tu doctor en la consulta.

La salud gastrointestinal no debe ser un tema de vergüenza, sino una prioridad absoluta en tu vida; actuar hoy mismo y consultar a un profesional ante la menor duda puede marcar la diferencia definitiva entre la vida y la muerte.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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