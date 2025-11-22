Caídas en la vejez: ¿Por qué son tan peligrosas y cómo prevenirlas?

Los adultos mayores son propensos a las caídas, por lo que los cuidados con este sector de la población deben intensificarse, pero ¿A qué se debe?

Las personas atravesamos a lo largo de nuestra vida por un proceso de envejecimiento que es inevitable. A medida que pasan los años, el cuerpo va experimentando cambios que, según el estilo de vida que llevemos, pueden traernos complicaciones y afectar negativamente a nuestra calidad de vida.

Un informe de la Biblioteca Nacional de Medicina (Estados Unidos) indica que los cambios en la postura y en la marcha (patrón de caminar) son comunes con la edad. Además, añade que las personas pierden masa o densidad ósea conforme envejecen, especialmente las mujeres después de la menopausia.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México manifiesta que adoptar hábitos de autocuidado ayuda a envejecer con salud y a mantener el bienestar de las personas a lo largo de su vida . Sus expertos precisan que para lograr un autocuidado los adultos mayores deben desarrollar la capacidad de autosuficiencia, empoderamiento, autonomía, responsabilidad y participación.

Los huesos se vuelve más frágiles

Como se manifestó anteriormente, el envejecimiento va produciendo cambios en el cuerpo de las personas por lo que los huesos se vuelven más frágiles y se pueden romper con más facilidad , el deterioro de las articulaciones puede llevar a inflamación, dolor, rigidez y deformidades, la postura se puede volver más encorvada, el movimiento es lento y puede volverse limitado, además de que la fuerza y la resistencia cambian, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos).

Desde la Unidad Geriátrica de la Clínica Alemana (Chile) afirman que el riesgo de caídas crece a medida que se va envejeciendo. "Aproximadamente el 30% de los mayores de 65 años se cae una vez al año, porcentaje que aumenta a 50% en quienes superan los 80" , explica el doctor Eric Blake quien además precisa que en los adultos mayores este tipo de accidentes se produce tanto por razones fisiológicas asociadas al envejecimiento y por enfermedades predisponentes.

Por su parte, la doctora Molly Jarmen realizó una investigación en la que descubrió que existe una relación entre la demencia y las caídas. La experta explicó que el deterioro cognitivo incrementa las posibilidades de que una persona mayor sufra alguna caída . Por lo tanto, afirma que estos eventos pueden ayudar a "identificar a las personas que necesitan más pruebas cognitivas".

