La poinsettia, conocida en México como flor de "Nochebuena", es una de las plantas ornamentales típicas de las fiestas decembrinas en nuestro país, gracias a sus pétalos de un vibrante color rojo aterciopelado y sus hojas verde oscuro. Esta no solo adorna mesas en hogares y restaurantes, sino que también adorna las avenidas de las ciudades con motivo de la llegada de Navidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿se puede comer?

Historia de la flor de Nochebuena en la Navidad

La Nochebuena, cuyo nombre original en náhuatl es cuetlaxóchitl ("flor que se marchita" o "flor de cuero"), es una flor endémica de México y Centroamérica. Según información del portal del Gobierno de México, esta flor es originaria principalmente de estados mexicanos como Michoacán, Morelos y la Ciudad de México.

Aunque se usaba originalmente como colorante natural, existen registros que indican que la tradición de usarla para adornar procesiones navideñas comenzó con los monjes franciscanos en Taxco, Guerrero, durante el periodo de la Colonia. Esta práctica se popularizó, extendiéndose por toda la Nueva España, y se ha mantenido hasta nuestros días.

La flor de Nochebuena, usos en la medicina tradicional

La flor cuetlaxóchitl se ha usado tradicionalmente en la medicina natural para diversos padecimientos.

Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, su látex se emplea oralmente en estados como el Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Puebla para tratar afecciones bucales, incluyendo aftas, fuegos labiales y llagas. En Morelos, se prepara una infusión de té con sus hojas para estimular la producción de leche en madres lactantes, un método que en Puebla también se usa con fines anticonceptivos.

Se le otorgan, además, cualidades para mitigar afecciones respiratorias, entre ellas la tos, las anginas y las paperas. Su uso se ha extendido incluso al manejo de la rabia y enfermedades del corazón, aunque es necesario disponer de más evidencia médica para confirmar la eficacia de estas aplicaciones.

La flor de Nochebuena en la cocina, ¿para qué se usa?

La flor de Nochebuena ofrece diversas opciones culinarias. Se puede incorporar en ensaladas frescas junto con espinacas, queso de cabra cremoso y nueces tostadas. También es ideal para preparar salsas cremosas, combinando los pétalos con cebolla y ajo dorados, y un toque de jalapeño. Incluso, siguiendo las precauciones necesarias, esta flor puede usarse en bebidas como tés calientes o aguas frescas infusionadas con limón y menta, según sugiere La Costeña.

La propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ofrece en su página web una receta casera para aprovechar al máximo esta flor de temporada navideña: un delicioso mousse de Nochebuena.

Siempre es una buena idea hablar con tu médico de confianza antes de empezar a incluir esto en tu alimentación diaria de forma regular. Tener el punto de vista de un experto es importante para asegurarte de que cualquier remedio o ingrediente poco común es adecuado para ti.

