Si buscas aumentar tu consumo de proteína, probablemente pienses primero en el pollo. Sin embargo, existe un alimento muy popular que contiene incluso más proteína por cada 100 gramos: el chicharrón. La diferencia está en que no todo depende de la cantidad de proteína.

Durante años, la pechuga de pollo ha sido considerada uno de los alimentos favoritos para quienes desean llevar una alimentación rica en proteínas. Sin embargo, el chicharrón de cerdo también destaca por su elevado contenido proteico, algo que muchas personas desconocen.

Aunque esta comparación suele sorprender, especialistas en nutrición recuerdan que la calidad nutricional de un alimento no depende únicamente de la cantidad de proteína, sino también de otros factores como su contenido de grasa, sodio y el proceso mediante el cual fue elaborado.

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¿Por qué el chicharrón tiene más proteína que el pollo?

La explicación está relacionada con la forma en que ambos alimentos son preparados.

El chicharrón de cerdo se obtiene principalmente de la piel del cerdo, la cual pierde gran parte de su agua durante el proceso de cocción o fritura. Al concentrarse sus nutrientes, también aumenta la cantidad de proteína por cada 100 gramos de producto.

En contraste, la pechuga de pollo conserva una mayor cantidad de agua, por lo que, aunque sigue siendo una excelente fuente de proteína, su concentración por el mismo peso suele ser menor. Esta diferencia ha llevado a muchas personas a pensar que el chicharrón podría ser una mejor alternativa para ganar masa muscular o cubrir los requerimientos diarios de proteína, pero la realidad es más compleja.

Más proteína no significa que sea más saludable

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Uno de los puntos más importantes es que tener más proteína no convierte automáticamente al chicharrón en un alimento más saludable que el pollo.

Mientras la pechuga de pollo es reconocida por aportar proteína con un contenido relativamente bajo de grasa, el chicharrón también contiene una cantidad considerable de grasa, especialmente dependiendo de su método de preparación.

Además, algunas presentaciones comerciales pueden contener niveles elevados de sodio, un aspecto que también debe considerarse dentro de una alimentación equilibrada.

Por ello, la comparación entre ambos alimentos no debe hacerse únicamente observando un nutriente.

¿Qué aporta cada alimento?

Tanto el pollo como el chicharrón ofrecen beneficios diferentes dentro de una dieta.

El pollo destaca por:

Ser una fuente importante de proteína.

Tener menor contenido de grasa en cortes como la pechuga.

Ser un alimento muy utilizado en planes de alimentación balanceados.

El chicharrón sobresale por:

Su alta concentración de proteína por cada 100 gramos.

Su contenido de colágeno, derivado principalmente de la piel del cerdo.

Su popularidad dentro de la gastronomía mexicana y latinoamericana.

La elección entre uno u otro dependerá de las necesidades nutricionales de cada persona y del resto de alimentos que conformen su dieta.

Lo que debes tomar en cuenta antes de elegir

Antes de incorporar cualquier alimento como fuente principal de proteína, es importante considerar el contexto completo de la alimentación. Algunos aspectos relevantes son:

Cantidad total de grasa.

Contenido de sodio.

Forma de preparación.

Frecuencia de consumo.

Objetivos nutricionales personales.

Una dieta equilibrada busca combinar diferentes fuentes de proteína sin depender exclusivamente de un solo alimento.

¿Por qué este dato sorprende a tantas personas?

Durante décadas, la pechuga de pollo se ha asociado con el ejercicio, el aumento de masa muscular y los planes para bajar de peso. Por ello, descubrir que el chicharrón puede contener una mayor concentración de proteína resulta llamativo para muchos consumidores.

Sin embargo, esta información también ha servido para recordar que los alimentos no deben evaluarse únicamente por un nutriente aislado, sino por su composición completa. Conceptos como proteína, grasa saturada, sodio, colágeno y valor nutricional forman parte de los elementos que especialistas suelen analizar antes de recomendar un alimento dentro de una dieta.

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Una comparación que debe entenderse en su contexto

El hecho de que el chicharrón de cerdo contenga más proteína que la pechuga de pollo no significa que deba sustituirla como alimento principal.

La cantidad de proteína es solo uno de los muchos factores que influyen en la calidad nutricional de un producto. Aspectos como el contenido de grasa, el sodio y la forma de preparación también son determinantes al momento de elegir qué alimentos consumir con mayor frecuencia.

En ese sentido, el dato ha despertado curiosidad entre quienes buscan mejorar su alimentación, pero también pone sobre la mesa la importancia de mirar más allá de una sola cifra nutricional. Al final, una dieta equilibrada se construye combinando diferentes alimentos y considerando su aporte integral, no únicamente la cantidad de proteína que contienen.

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