El verano es una de las mejores temporadas para observar colibríes, aves que muchas culturas asocian con la buena fortuna y la abundancia. Además de su simbolismo, esta época permite apreciar algunas de las especies más llamativas de América en plena actividad.

Los colibríes son considerados por diversas tradiciones como símbolos de esperanza, prosperidad y renovación. Aunque no existe evidencia científica de que su presencia atraiga la abundancia, muchas personas creen que ver uno cerca del hogar representa la llegada de buenas noticias o el inicio de una etapa positiva.

Precisamente durante el verano, estas pequeñas aves alcanzan uno de sus periodos de mayor actividad debido a la floración de numerosas plantas y a la temporada reproductiva. De acuerdo con el Cornell Lab of Ornithology, esta estación es ideal para observar varias especies de colibríes distribuidas en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Por qué el verano es la mejor época para ver colibríes?

El verano coincide con la temporada en la que muchas especies buscan néctar de forma constante para obtener la enorme cantidad de energía que necesitan para volar y reproducirse.

Según All About Birds, los colibríes son aves exclusivas del continente americano y destacan por su extraordinaria capacidad para mantenerse suspendidos en el aire, volar hacia atrás y mover sus alas miles de veces por minuto. Estas habilidades los convierten en uno de los grupos de aves más sorprendentes del mundo.

Además de su belleza, su aparición suele interpretarse como un mensaje de optimismo en distintas tradiciones populares, razón por la que muchas personas colocan jardines con flores o bebederos para atraerlos.

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Las 6 especies de colibrí que puedes observar durante el verano

De acuerdo con el Cornell Lab of Ornithology, estas son seis de las especies más representativas que pueden observarse durante la temporada estival en Norteamérica.

Colibrí garganta rubí (Ruby-throated Hummingbird)

Es una de las especies más conocidas del este de Estados Unidos y Canadá. Los machos destacan por el intenso brillo rojo de su garganta y son capaces de realizar impresionantes migraciones cruzando incluso el Golfo de México sin detenerse.

Colibrí barbilla negra (Black-chinned Hummingbird)

Se caracteriza por su gran capacidad de adaptación. Puede encontrarse en desiertos, bosques montañosos, parques urbanos y jardines, donde visita flores y comederos con frecuencia durante el verano.

Colibrí de Anna (Anna's Hummingbird)

Sus tonalidades verdes y rosadas iridiscentes lo convierten en uno de los más llamativos de la costa oeste de Norteamérica. Es famoso por los destellos metálicos que produce su plumaje cuando recibe directamente la luz del sol.

Colibrí rufo (Rufous Hummingbird)

Aunque es una de las especies más pequeñas, también figura entre las más territoriales. Realiza una de las migraciones más largas en proporción a su tamaño corporal, recorriendo miles de kilómetros entre Norteamérica y México.

Colibrí calíope (Calliope Hummingbird)

Es considerado el ave más pequeña de Estados Unidos y Canadá. Los machos poseen un característico plumaje magenta en la garganta y realizan espectaculares vuelos de cortejo durante la época reproductiva.

Colibrí cola ancha (Broad-tailed Hummingbird)

Habita principalmente en praderas y montañas del oeste de Norteamérica. Los machos producen un sonido metálico muy particular con sus alas mientras vuelan, una característica que facilita identificarlos durante el verano.

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El significado del colibrí en la abundancia

En distintas culturas americanas, el colibrí ha sido relacionado con conceptos como la prosperidad, la alegría, la resiliencia y los nuevos comienzos. Muchas personas consideran que su visita representa la llegada de oportunidades, mientras que otras simplemente disfrutan de observar una de las aves más fascinantes del planeta por su capacidad de vuelo y sus brillantes colores.

Aunque estas interpretaciones pertenecen al ámbito de las creencias populares y no cuentan con respaldo científico, el interés por atraer colibríes ha impulsado la creación de jardines con flores ricas en néctar que también benefician a los polinizadores.

Tips para observar colibríes durante el verano

Si deseas aumentar las posibilidades de ver estas aves, especialistas recomiendan seguir algunas prácticas sencillas:

Plantar flores tubulares ricas en néctar que florezcan durante el verano.

Colocar bebederos con néctar preparado correctamente y mantenerlos limpios.

Evitar colorantes artificiales en el alimento.

Ofrecer espacios con sombra y pequeñas ramas donde puedan descansar.

Mantener un jardín libre del uso excesivo de insecticidas para favorecer la biodiversidad.

Mucho más que un símbolo de buena suerte

Además de inspirar leyendas sobre la abundancia, los colibríes desempeñan un papel fundamental como polinizadores, ayudando a numerosas especies de plantas a reproducirse. Su presencia en jardines y áreas naturales también es un indicador de ecosistemas saludables.

Con más de 360 especies distribuidas únicamente en el continente americano, estas aves continúan maravillando tanto a científicos como a observadores de naturaleza. Ya sea por su simbolismo espiritual o por su importancia ecológica, el verano ofrece una oportunidad única para admirarlas en pleno esplendor y recordar que proteger su hábitat también contribuye a conservar la biodiversidad.

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Con información de Cornell Lab of Ornithology

BB

