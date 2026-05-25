Blanco o rojo, ¿qué impermeabilizante elegir contra el calor?

La elección del tono adecuado en la protección de nuestras azoteas se ha vuelto un tema de debate constante entre los tapatíos. Ante las altas temperaturas, muchos ciudadanos se preguntan si realmente existe una diferencia térmica comprobable al aplicar un producto blanco frente al tradicional rojo terracota.

La respuesta de los expertos en construcción y eficiencia energética es un rotundo sí. El color del impermeabilizante es un factor determinante para regular la temperatura interior de las viviendas, especialmente durante los meses más cálidos del año, cuando el sol impacta directamente sobre los techos.

El poder del efecto albedo en tu hogar

Este fenómeno físico se explica a través del efecto albedo, un concepto técnico que mide la capacidad de cualquier superficie para reflejar la radiación solar. Las superficies claras tienen un albedo alto, mientras que las oscuras absorben la energía térmica y la retienen por horas .

Por ello, un recubrimiento blanco de buena calidad puede reflejar hasta el 75% del calor solar, reduciendo la temperatura interior de una casa entre 3 y 5 grados centígrados . Esto ocurre porque la radiación rebota hacia la atmósfera de forma inmediata en lugar de transferirse al interior del techo.

En contraste, el color rojo terracota absorbe gran parte de esa radiación térmica desde las primeras horas del día . Aunque este tono es excelente para zonas con climas fríos, en regiones cálidas como Guadalajara contribuye a que las habitaciones superiores se conviertan en auténticos hornos durante la tarde y noche.

Recomendaciones oficiales de Profeco y FIDE

La Profeco ha realizado diversos estudios de calidad donde confirma sistemáticamente que los productos blancos de categoría reflectiva son los más eficientes para zonas calurosas. Sus rigurosos análisis evalúan tanto la durabilidad ante la intemperie como la capacidad de aislamiento térmico de las principales marcas del mercado.

Asimismo, el FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) recomienda ampliamente el uso de tonos claros en las edificaciones residenciales. Esta sencilla práctica disminuye drásticamente la necesidad de encender ventiladores o aires acondicionados, lo que se traduce en un ahorro directo y tangible en el recibo de luz.

Combatiendo la isla de calor urbana desde casa

A nivel macro, pintar las azoteas de blanco ayuda a mitigar la isla de calor urbana, un fenómeno climático donde las ciudades experimentan temperaturas mucho más altas que sus alrededores rurales. Cada techo reflectante suma al enfriamiento colectivo de la metrópoli, mejorando el microclima de las colonias.

Para maximizar estos beneficios térmicos y proteger tu patrimonio, los especialistas sugieren una lista de tips rápidos:

1) Limpiar la superficie de polvo y humedad;

2) Sellar grietas con cemento plástico;

3) Aplicar a dos manos cruzadas para mayor cobertura; y

4) Verificar la garantía del fabricante antes de comprar.

Finalmente, recuerda que la inversión inicial en un buen recubrimiento se recupera rápidamente a través del ahorro energético. Elegir inteligentemente el color no solo protege tu hogar de las intensas lluvias de temporada, sino que transforma tu calidad de vida al brindarte un refugio fresco, cómodo y sustentable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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