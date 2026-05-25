Para millones de personas en el mundo, el Pentecostés no es solo una fecha religiosa: representa el momento en que nació oficialmente la Iglesia cristiana. La celebración, que ocurre 50 días después de la Pascua, reúne misas, oraciones y tradiciones especiales en países de América Latina, Europa y Medio Oriente.

¿Qué es el Pentecostés y qué significa?

El Pentecostés es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. De acuerdo con la tradición bíblica, conmemora la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, un acontecimiento narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento.

La palabra proviene del griego pentekosté, que significa “quincuagésimo”, ya que ocurre exactamente 50 días después del Domingo de Pascua.

Según la tradición cristiana, los discípulos de Jesús se encontraban reunidos en Jerusalén cuando experimentaron la manifestación del Espíritu Santo en forma de viento fuerte y lenguas de fuego. A partir de ese momento comenzaron a predicar públicamente el mensaje cristiano.

Para la Iglesia Católica, así como para iglesias ortodoxas y protestantes, este episodio simboliza el nacimiento de la Iglesia y el inicio de la evangelización.

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¿Cuándo se celebra el Pentecostés en 2026?

El Pentecostés cambia de fecha cada año porque depende del calendario de la Semana Santa y la Pascua. En 2026, esta celebración religiosa se conmemorará el domingo 24 de mayo en gran parte del mundo cristiano. La festividad tiene especial relevancia en países con fuerte tradición católica como México, España, Italia, Brasil y Filipinas, donde miles de fieles participan en ceremonias religiosas y reuniones comunitarias.

¿Cómo se conmemora esta celebración religiosa?

Las formas de celebrar el Pentecostés varían según el país y la tradición religiosa, aunque existen elementos comunes en muchas iglesias. Durante esta fecha, las comunidades cristianas suelen realizar:

Misas especiales dedicadas al Espíritu Santo.

Lecturas bíblicas de los Hechos de los Apóstoles.

Procesiones y reuniones comunitarias.

Cantos litúrgicos y momentos de oración.

Decoraciones en color rojo, símbolo del fuego y del Espíritu Santo.

En algunos lugares de Europa, especialmente en regiones de España e Italia, también existen festividades populares y actividades culturales relacionadas con esta fecha religiosa.

El simbolismo del Espíritu Santo

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Uno de los elementos más importantes del Pentecostés es la representación del Espíritu Santo, considerado en el cristianismo como parte de la Santísima Trinidad junto con Dios Padre y Jesucristo. El fuego, el viento y la paloma son algunos de los símbolos más utilizados durante esta celebración.

En muchas iglesias católicas, los sacerdotes utilizan vestimentas rojas para recordar las “lenguas de fuego” mencionadas en el relato bíblico.

¿Por qué el Pentecostés sigue siendo relevante hoy?

Aunque se trata de una celebración antigua, el Pentecostés continúa teniendo relevancia para millones de creyentes porque representa temas como la esperanza, la fe, la unidad y la renovación espiritual.

Además, en los últimos años, las búsquedas sobre tradiciones religiosas han aumentado en plataformas como Google y redes sociales, especialmente durante fechas importantes del calendario cristiano como la Semana Santa, la Pascua y Navidad. La festividad también se ha convertido en una oportunidad para que muchas familias participen en actividades comunitarias y encuentros religiosos.

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El Pentecostés forma parte de las celebraciones centrales del cristianismo junto con la Navidad y la Pascua. Más allá de las diferencias entre denominaciones religiosas, la fecha mantiene un significado espiritual profundo para millones de personas en distintas partes del mundo.

Cada año, templos y comunidades religiosas recuerdan este acontecimiento con ceremonias que combinan tradición, fe y convivencia, manteniendo viva una celebración con más de dos mil años de historia.

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