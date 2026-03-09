Beneficios de consumir capiri, fruta mexicana en peligro de extinción

México es cuna de una extensa flora y fauna , ofreciendo distintos recursos naturales para que sus habitantes podamos disfrutar. Entre estos se encuentran las frutas, que abundan en nuestro país. No obstante, esta riqueza se ve amenazada con las pérdidas a diferentes especies, como es el caso del capiri.

El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de dedica a dar visibilidad a frutos mexicanos, como lo son el mamey, chico zapote, zapote amarillo, tempezquistle y el casi desconocido capiri

¿Qué es el capiri y cuáles son sus beneficios?

Miles de personas jamás han escuchado hablar de esta fruta en peligro de extinción. Por lo mismo, su presencia dentro de la dieta diaria se ha reducido tanto que la mayoría de mexicanos solo conocen el nombre porque algunas colonias urbanas se llaman así.

El capiri es una fruta tropical originaria de México, la cual, además de ser deliciosa y mayormente desconocida, ofrece grandes aportes nutricionales como el hierro, propiedades que fortalecen el sistema inmunológico, y funciona para prevenir padecimientos cardiovasculares.

Esta fruta suele consumirse hervida y machacada, sin consumir las semillas ya que estas pueden ser tóxicas.

Asimismo, el árbol de tempisque (del que surge el capiri) es sumamente indispensable para recuperar zonas degradadas, además de proteger mantos acuíferos. La madera de su tronco es muy duradera, resistente y es utilizada mayormente para construcciones pesadas.

Distintas organizaciones ecológicas tratan de fomentar el cuidado de esta especie, y se busca reforestar para preservar su vida. Además de investigadores, productores agrícolas están involucrados, actualmente, en su cuidado y difusión.

Por su parte, a lo largo del país se realizan eventos académicos y distintas iniciativas, como el del Ceprobi, para que la información y concientización llegue a más rincones de México.

