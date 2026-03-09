Equinoccio de primavera 2026: día y hora exacta del cambio de estación

Cada año, cuando el invierno comienza a retirarse y las jornadas se vuelven más largas y templadas, ocurre uno de los fenómenos astronómicos más esperados: el equinoccio de primavera. Este evento marca el momento en que el día y la noche tienen una duración casi igual, anunciando además la cercanía de las altas temperaturas del verano.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el equinoccio de primavera de 2026 se presentará el viernes 20 de marzo a las 8:46 de la mañana, según el horario del centro de México. Con este fenómeno inicia oficialmente la temporada primaveral, caracterizada por días más luminosos, el aumento de las temperaturas y el florecimiento de diversas especies vegetales.

En el país, este acontecimiento no solo se observa desde el punto de vista científico, también suele vivirse como una celebración. Muchas personas se reúnen en distintos sitios para presenciar el momento y participar en actividades relacionadas con el cambio de estación.

Uno de los lugares más emblemáticos para contemplar este fenómeno es Chichén Itzá. Durante el equinoccio, en la pirámide de Kukulkán se genera un juego de luces y sombras que crea la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata del templo. Este efecto visual ha convertido al sitio en uno de los destinos más concurridos para observar el evento y en un atractivo turístico reconocido.

Además de este punto, existen otros espacios donde miles de personas se reúnen para recibir la primavera, como Teotihuacán, Monte Albán, Mitla, El Tajín y Tulum. En estos sitios es común que los asistentes acudan vestidos de blanco y participen en rituales simbólicos, como levantar los brazos hacia el cielo, con la intención de recibir la energía de la nueva temporada y agradecer por la abundancia de la naturaleza durante esta etapa de renovación.

Para quienes desean presenciar este momento, es recomendable conocer con anticipación el horario exacto y elegir un buen lugar para observarlo, ya que la primavera llega puntualmente cada año, pero vivirla en el sitio adecuado puede hacer que la experiencia sea mucho más especial.

