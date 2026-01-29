Jueves, 29 de Enero 2026

¿Qué tan saludable es pintar con colores, según la Psicología?

Hoy en día, no es extraño que cada vez los adultos se sumen a dibujar

Dibujar permite la expresión de emociones y sentimientos, mejorando la salud emocional y aumentando la producción de oxitocina, serotonina y endorfinas. CANVA

Pintar dibujos o ilustraciones suele asociarse a una actividad que realizan en su mayoría los niños, sin embargo, esta no es exclusiva para infantes, ya que ha cobrado popularidad entre los adolescentes y adultos volviéndose una práctica que también suelen realizar, ya sea por distracción o para pasar el rato. 

Y no es extraño que cada vez los adultos se sumen a realizar dicha actividad, porque la Psicología ha demostrado que pintar con colores puede ser beneficioso para la salud, pues es una herramienta muy saludable y terapéutica. 

¿Qué beneficios tiene pintar con colores?

Promueve la concentración

Pintar con colores puede ayudar a la concentración, la cognición y mantenerse en el momento presente, además de fomentar la actividad cerebral, la creatividad, la memoria y la atención, mejorando el enfoque. 

Esto sucede por la concentración que se obtiene al seleccionar los colores y mantenerse coloreando dentro de las líneas provoca que se piense en el momento presente. Ignorando los ruidos externos que se encuentren alrededor, lo que le otorga a la mente el regalo de enfocarse en los movimientos, las sensaciones y las emociones del presente. 

Reduce el estrés 

Es una forma sana de aliviar el estrés; al igual que la meditación, calma el cerebro y ayuda a que el cuerpo se relaje y a reducir la frecuencia cardíaca, la respiración y los niveles de cortisol. 

A su vez puede mejorar el sueño y el cansancio al mismo tiempo que reduce los dolores corporales, y los sentimientos de depresión o de ansiedad.  

Gestión Emocional 

También permite la expresión de emociones y sentimientos, mejorando la salud emocional y aumentando la producción de oxitocina, serotonina y endorfinas.

Incluso la actividad de pintar con colores funciona como terapia ocupacional, siendo utilizada en entornos clínicos para mejorar la autoestima y la socialización, siendo una herramienta de autoconocimiento. 

