Miércoles, 15 de Abril 2026

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¿Es real que la avena es buena para la salud?

La avena merece buena parte de su reputación positiva, siempre que se elija correctamente y se prepare de forma inteligente

Por: Brenda Barragán

En términos generales, sí, la avena puede ser un alimento saludable, especialmente cuando se consume en su forma menos procesada y dentro de una dieta balanceada. CANVA

En términos generales, sí, la avena puede ser un alimento saludable, especialmente cuando se consume en su forma menos procesada y dentro de una dieta balanceada. CANVA

La avena se ha convertido en uno de los alimentos más recomendados cuando se habla de desayunos saludables, dietas balanceadas y hábitos para cuidar el corazón. Presente en licuados, galletas, barras energéticas y recetas caseras, este cereal goza de fama por sus beneficios nutricionales. Sin embargo, muchas personas se preguntan si realmente es tan saludable como parece o si se trata de otra moda alimenticia. La respuesta depende de cómo se consume, en qué cantidad y qué tipo de avena se elige.

¿Por qué la avena tiene fama de saludable?

La avena destaca por ser una fuente importante de fibra, especialmente de beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que puede ayudar a reducir el colesterol LDL (conocido como “colesterol malo”) y favorecer la salud cardiovascular. Además, aporta carbohidratos complejos que brindan energía de manera gradual, lo que ayuda a mantener la saciedad por más tiempo.

CANVA 
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También contiene nutrientes como:

  • Proteína vegetal
  • Hierro
  • Magnesio
  • Zinc
  • Vitaminas del complejo B
  • Antioxidantes naturales

Beneficios potenciales de consumir avena

1.- Ayuda a controlar el apetito: Gracias a su contenido de fibra, la avena puede generar sensación de llenura, lo que podría ayudar a evitar antojos entre comidas.
2.- Favorece la salud digestiva: La fibra también contribuye al tránsito intestinal y puede mejorar el funcionamiento digestivo cuando se acompaña de suficiente agua.
3.- Puede beneficiar al corazón: Diversos estudios han relacionado el consumo regular de avena con mejoras en los niveles de colesterol y factores de riesgo cardiovascular.
4.- Energía sostenida: Al ser un carbohidrato complejo, suele liberar energía más lentamente que productos altamente refinados, lo que puede ser útil por la mañana o antes de actividad física.

 CANVA
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¿Entonces siempre es saludable?

No necesariamente. Todo depende de la presentación y preparación. Muchas versiones comerciales de avena instantánea contienen:

  • Azúcar añadida
  • Saborizantes artificiales
  • Exceso de sodio
  • Ingredientes ultraprocesados

En esos casos, el producto puede perder parte de su perfil saludable y convertirse en una opción menos recomendable.

¿Quiénes deben tener precaución?

Aunque la avena es segura para la mayoría de las personas, algunas deben considerar ciertos puntos:

  • Personas con enfermedad celíaca: deben buscar avena certificada sin gluten, ya que puede contaminarse con trigo durante el procesamiento.
  • Quienes padecen síndrome de intestino irritable: algunas personas pueden presentar molestias digestivas según la cantidad consumida.
  • Personas con diabetes: conviene vigilar porciones y evitar versiones azucaradas.

¿Cuál es la mejor forma de consumirla?

Las opciones más recomendables suelen ser:

  • Avena tradicional en hojuelas
  • Avena cortada (steel cut oats)
  • Preparaciones caseras sin azúcar añadida

En términos generales, sí, la avena puede ser un alimento saludable, especialmente cuando se consume en su forma menos procesada y dentro de una dieta balanceada. No es un alimento milagroso ni sustituye hábitos saludables completos, pero sí puede ser una excelente herramienta para mejorar la alimentación diaria.

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