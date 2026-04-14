Las tortillas son, sin duda alguna, la alegría de la mesa en todas las familias mexicanas. Sin embargo, no siempre podemos ir a la tortillería a diario. Según expertos de Gastrolab, el desperdicio de este producto golpea nuestra economía… ¡pero no te preocupes! Almacenar tus tortillas de forma correcta te hará ahorrar dinero y disfrutar tus platillos siempre frescos.

¿Cómo conservar las tortillas frescas por más tiempo?

La humedad, los espacios estrechos y la falta de refrigeración pueden ocasionar que las tortillas se hagan duras y se llenen de hongos en poco tiempo; por eso, es recomentable seguir los siguientes tips caseros que, sin duda alguna, te serán súper útiles:

Despégalas una por una en cuanto llegues a casa

Aunque parezca un paso tedioso, este es el secreto mejor guardado para evitar que se echen a perder. Cuando las compramos, vienen calientes y pegadas, lo que genera una trampa de humedad y calor en el centro del montón. Al separarlas cuidadosamente, permites que el aire circule entre ellas, eliminando el ambiente sofocante que adoran los hongos . Este simple hábito reduce drásticamente la posibilidad de que se hagan feas, garantizando que cada pieza mantenga su textura original por mucho más tiempo.

Envuélvelas en tela como lo hacían las abuelas

Olvídate de dejar tus tortillas en el papel de estraza original; el segundo paso infalible para conservar su frescuar es utilizar una servilleta de cocina de tela limpi a. Más allá de ser un adorno tradicional en nuestras mesas, la tela actúa como un escudo protector que regula la temperatura y absorbe el exceso de humedad sin resecarlas . Una vez envueltas, debes guardar tus tortillas en un lugar fresco y seco, preferentemente lejos de la estufa o cualquier fuente de calor. Si vives en una zona muy cálida, el refrigerador será tu mejor aliado para este proceso.

Usa una bolsa de plástico como barrera final

Si decidiste meterlas al refrigerador, la tela por sí sola no será suficiente para protegerlas del frío extremo. Aquí entra el tercer paso: introduce tus tortillas (ya envueltas en su servilleta de tela) dentro de una bolsa de plástico limpia y ciérrala bien . Esta doble capa es vital porque la bolsa de plástico bloquea la humedad del electrodoméstico, evitando que el frío directo las endurezca o las quiebre. Así, cuando decidas calentarlas, estarán tan suaves y flexibles como recién salidas de la máquina.

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Para complementar esta estrategia y maximizar tu ahorro, aquí tienes una lista de tips rápidos que no puedes dejar pasar:

Nunca guardes las tortillas si aún están sudando vapor; déjalas respirar unos minutos.

déjalas respirar unos minutos. Si ya se endurecieron un poco, rocíalas con unas gotitas de agua antes de ponerlas en el comal para rehidratarlas.

antes de ponerlas en el comal para rehidratarlas. Evita mezclar tortillas de días diferentes en el mismo paquete para no contaminar las frescas.

de días diferentes en el mismo paquete para no contaminar las frescas. Lava tus servilletas de tela regularmente sin usar suavizantes con aromas fuertes, ya que el maíz absorbe los olores fácilmente.

Implementar estos tres sencillos pasos en tu rutina diaria transformará por completo tu experiencia culinaria y protegerá tu presupuesto. Ya no tendrás que preocuparte por salir corriendo a comprar más tortillas a mitad de la semana ni sentirás culpa por desperdiciar alimentos… ¡Pon a prueba este método hoy mismo!

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-