Stellantis tiene lista su ofensiva para nuestra región en el competido segmento de las SUV compactas, con las Peugeot 3008 y 5008 en su más reciente generación, integrando las últimas líneas y tecnologías de la marca francesa, y destacando por elementos conceptuales y futuristas tanto en el exterior como en el interior.

Peugeot es actualmente la marca número dos de ventas para Stellantis, con más de 918 mil unidades en lo que va de 2025. México es su mercado número 12 a escala internacional y recientemente logró consolidarse como la marca con la calificación más alta de calidad y confiabilidad en nuestro país, en 2025, por parte de J.D. Power.

La 3008 modelo 2026 cuenta con una silueta estilo coupé en la parte trasera y usa la plataforma STLA Medium. Entre las adiciones más importantes están la parrilla Frameless, los faros “rasgados” de iluminación Pixel LED y un crecimiento de 15 centímetros respecto a la generación anterior. Sus rines son de 19 pulgadas y su carrocería es bitono. En la parte trasera incorpora un alerón y calaveras LED 3D con forma de garras.

Su motorización es de cuatro cilindros turbo, con 1.6 litros y 180 caballos de fuerza, 221 libras-pie de torque y una transmisión automática de seis velocidades. Cuenta con 15 caballos de fuerza más que el modelo anterior.

Respecto al interior, ofrece un diseño conceptual en cabina, con el i-Cockpit compuesto por un panel curvo de 21 pulgadas que funciona como cuadro de instrumentos digital y pantalla central de infoentretenimiento. Hay otra pantalla de 9.7 pulgadas para los parámetros de personalización del auto.

En seguridad, cuenta con seis bolsas de aire, cámara de reversa de 360 grados y sensores frontales, traseros y laterales. En la versión equipada GT incorpora 10 asistentes avanzados ADAS, con nivel de conducción semiautónomo nivel 2.

La nueva Peugeot 5008 2026 incorpora tres filas de asientos y un diseño más amplio, pensado para familias que buscan espacio sin renunciar al estilo. CORTESÍA

La 5008 modelo 2026 regresa en esta nueva generación, siendo 25 centímetros más extensa que la 3008, con capacidad para siete pasajeros gracias a sus tres filas de asientos.

Al interior, la 5008 integra el mismo panel de 21 pulgadas y los mismos 10 sistemas ADAS. Su motorización es el mismo turbo de 1.6 litros presente en la 3008.

La caja, en modo manual con paletas de cambio, actúa de manera adecuada. Tiene tres modos de manejo: Sport, Eco y Normal.

Las sensaciones de manejo ligeramente más dinámicas se encuentran en la 3008, debido a sus dimensiones y a un peso 250 kilos menor. Su 0 a 100 km/h es de 8.7 segundos, contra 9.1 de la 5008. La velocidad máxima es de 215 km/h.

Un punto a destacar son los asistentes de manejo, que no llegan a ser invasivos, incluso en carretera. También se despliegan alertas en el cuadro de instrumentos con diversos gráficos.

Los precios de 3008 son de: Allure Pack, 654 mil 900 pesos; GT, 729 mil 900 pesos y la 5008 GT, 779 mil 900 pesos.