Ver una tela blanca colgando de la ventana de un automóvil puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad puede ser una señal de emergencia. Conocer su significado puede ayudarte a identificar cuándo un conductor necesita asistencia y cómo actuar de forma segura.

Una señal informal que sigue utilizándose en carretera

Aunque los sistemas de navegación, los teléfonos móviles y los servicios de asistencia vial han cambiado la forma de enfrentar las emergencias, todavía existen códigos informales entre conductores que continúan utilizándose en distintos países.

Uno de ellos consiste en colgar un pedazo de tela blanca, un pañuelo o incluso una camiseta blanca en una parte visible del vehículo, ya sea en la ventana, la manija de la puerta o la antena.

De acuerdo con recomendaciones incluidas en manuales de conducción de algunos Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de Estados Unidos, esta práctica sirve para comunicar que el automóvil presenta un problema y que el conductor necesita ayuda.

¿Qué significa una tela blanca en la ventana de un coche?

El significado más común de esta señal es que el vehículo sufrió una avería mecánica o atraviesa una situación que impide continuar el trayecto con normalidad. La tela blanca funciona como un aviso visual para otros automovilistas y autoridades, indicando que el conductor podría requerir asistencia o que el automóvil presenta un desperfecto.

En el uso popular, también puede emplearse cuando un vehículo circula con prisa debido a una emergencia, aunque esta interpretación depende del contexto y no representa una señal oficial de tránsito. Las recomendaciones mencionan que, si el automóvil permanece detenido, la tela blanca puede complementarse con el cofre levantado, una forma adicional de hacer evidente que existe un problema mecánico.

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¿Cuándo suele utilizarse esta señal?

La tela blanca puede aparecer en diferentes situaciones relacionadas con una emergencia o una avería. Entre los casos más frecuentes se encuentran:

Fallas mecánicas que impiden continuar el viaje.

Necesidad de asistencia vial.

Emergencias que requieren apoyo de otros conductores.

Vehículos cuyo conductor tuvo que alejarse temporalmente para buscar ayuda.

Situaciones en las que no existen otros medios inmediatos para comunicarse.

Aunque la interpretación puede variar según el país o la región, el objetivo principal sigue siendo el mismo: alertar que existe una situación fuera de lo habitual.

No sustituye las medidas oficiales de seguridad

Especialistas y autoridades coinciden en que colocar una tela blanca no reemplaza los dispositivos de seguridad exigidos para los automovilistas. Si el vehículo presenta una avería, la prioridad continúa siendo retirarlo de la vía cuando sea posible y utilizar los elementos de señalización correspondientes.

Las recomendaciones incluidas en los manuales de conducción indican que también es importante:

Encender las luces intermitentes o balizas si las condiciones lo permiten.

Colocar el vehículo fuera del flujo de circulación.

Levantar el cofre cuando exista una falla mecánica evidente.

Permanecer alejado del tránsito mientras llega la ayuda.

Estas acciones ayudan a reducir riesgos tanto para los ocupantes del automóvil como para el resto de los usuarios de la carretera.

¿Otorga prioridad de paso?

Una duda frecuente es si un vehículo que lleva una tela blanca visible obtiene algún derecho especial para circular. La respuesta es no.

Aunque la señal puede indicar que el conductor atraviesa una emergencia, no forma parte de la señalización oficial de tránsito y no concede prioridad de paso frente a otros automovilistas. Las normas de circulación reservan ese derecho para los vehículos de emergencia debidamente identificados y equipados con señales luminosas y acústicas autorizadas.

Por ello, la tela blanca debe entenderse únicamente como una forma informal de comunicar que existe un problema y no como un permiso para ignorar las reglas de tránsito.

Puntos clave sobre la tela blanca en los autos

Si alguna vez observas esta señal durante un viaje, recuerda estos aspectos:

Indica generalmente una avería mecánica o una emergencia.

Puede colocarse en la ventana, la manija o la antena del automóvil.

Es una práctica conocida entre conductores, aunque no forma parte de la señalización oficial.

No sustituye las balizas, las luces intermitentes ni otros dispositivos de seguridad.

Tampoco concede prioridad de circulación sobre los demás vehículos.

Su finalidad principal es facilitar que otros automovilistas o servicios de asistencia identifiquen que existe un problema.

A pesar del avance de los teléfonos inteligentes, las aplicaciones de navegación y los servicios de auxilio en carretera, la tela blanca continúa siendo una señal reconocida por muchos conductores. Su utilidad radica en que permite transmitir un mensaje sencillo cuando existe una emergencia o una avería, especialmente en lugares donde la comunicación puede ser limitada.

Aunque no se trata de un código oficial incorporado en las leyes de tránsito, conocer su significado puede ayudar a interpretar correctamente la situación y actuar con mayor precaución. En caso de encontrar un vehículo con esta señal, lo recomendable es mantener una conducción segura, respetar las normas de circulación y, si las condiciones lo permiten, avisar a los servicios de asistencia correspondientes para que el conductor reciba el apoyo que necesita.

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