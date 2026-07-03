Vendimias en Chihuahua 2026: los viñedos que debes visitar este verano

El turismo enológico ha ido ganando espacio en la agenda de los viajeros tapatíos como una opción ideal para disfrutar de las vacaciones de verano. Un destino para quienes buscan disfrutar más de los viñedos, catas y la naturaleza es Chihuahua.

El Estado norteño ha desarrollado en los últimos años una robusta cultura enológica. Basta mencionar que en 2025 la ciudad de Chihuahua fue sede por segunda ocasión del México Selection by Concurso Mundial de Bruselas, uno de los certámenes de vinos, destilados y cervezas artesanales más prestigiosos del mundo.

Con 60 viñedos y más de 200 etiquetas en su oferta vinícola, Chihuahua cultiva actualmente cerca de 420 hectáreas destinadas a la producción de vino.

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Los mejores viñedos de Chihuahua para disfrutar las vendimias 2026

Algunas que vale la pena visitar son:

Bodegas Pinesque: Fundada por la familia Pinoncely Esquer, amantes del vino, guiados por la tradición italiana. Ellos han perfeccionado el arte de la elaboración artesanal y en el mundo enológico se les considera líderes en el renacimiento vitivinícola en Chihuahua.

Su etiqueta estrella es el 5 de Pinesque, mezcla de cabernet y syrah. Descubre más de ella en los tours, degustaciones, catas y maridajes que ofrece a quienes la conocen.

Agenda una visita vía WhatsApp 614 153 3128 o su página oficial www.pinesque.com

El Estado norteño ha desarrollado en los últimos años una robusta cultura enológica. ESPECIAL/Secretaría de Turismo de Chihuahua

Viñedo Los Portales: Su historia inicia en 2017, en el municipio de Santa Isabel. Desde entonces han trabajado en ganarse el corazón de los viajeros con experiencias gastronómicas en su restaurante los fines de semana.

Su viñedo, ubicado en Satevó, ofrece recorridos turísticos y experiencias personalizadas, cursos de introducción al mundo del vino y ciclos anuales de la vid. Su vendimia será el 25 de julio.

¿Quieres disfrutarla? Más información y reservas a través de su WhatsApp 614 502 0371 y la página oficial: https://vinedolosportales.com.mx

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Viñedo y Bodega Turbina en Casas Grandes: Su ambiente está inspirado en las culturas del Norte. De marzo a octubre se organizan catas, degustaciones y eventos especiales. Eso sí, se requiere reservación para asegurar lugar, dada su alta demanda.

Para quienes viajen en grupos grandes, esta bodega ofrece paquetes especiales a partir de 12 personas en el rancho La Turbina.

Desde 2022, su etiqueta ARICHÉ ostenta premio del Top 99 de vinos mexicanos, con 88 puntos, equivalente a medalla de plata.

La forma más práctica de viajar a Chihuahua desde Guadalajara es vía aérea. ESPECIAL/Secretaría de Turismo de Chihuahua

Más información de la bodega en su página www.laturbina.mx/ , donde también es posible adquirir boletos para su vendimia.

El Molino Don Tomás: Su vendimia se celebra el 1 de agosto y se encuentra ubicado en Santa Isabel. Ofrece visitas guiadas todo el año, recorridos y experiencias culinarias de rechupete.

Sus etiquetas Don Albino, Don José, Auroras y Emilia fueron reconocidas con medalla de plata en el prestigioso Concurso Mundial de Bruselas.

Para visitarlo es necesario contar con reserva, que se puede hacer en molinodontomas.mx y en el teléfono (614) 349 1761.

Saber más

Prepara el vuelo:

La forma más práctica de viajar a Chihuahua desde Guadalajara es vía aérea. Aerolíneas como Viva y Volaris ofrecen este servicio sin escalas, partiendo desde el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. El tiempo de traslado es de poco menos de 2 horas.

El mes inicia con clima cálido y lluvias esporádicas en Chihuahua capital. Toma eso en cuenta al momento de preparar tu maleta.

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MB