Como patrocinador del Mundial de Futbol 2026, que sucederá en México, Estados Unidos y Canadá, Kia nos revela parte de sus planes para uno de los años más importantes para ellos, que incluyen modelos conmemorativos del campeonato.

El pasado 2025 fue un gran año para la marca, logrando récord de ventas con más de 111 mil unidades y consiguiendo mantenerse dentro del Top 5 a escala global. Para este 2026, buscan no solo mantener el impulso, sino crecer todavía más.

Para ello, buscan aumentar el número de “centros de atención” hasta 131 en el país, concluir con el cambio de imagen de todos sus distribuidores y centrarse en mejorar la experiencia del cliente, para hacerlos regresar con facilidad a cambiar otro modelo Kia o simplemente tener una mejor experiencia de servicio.

Sin embargo, parte de la estrategia en 2026, con la edición del Mundial de Futbol de la FIFA sucediendo en nuestro país, es lanzar una serie de modelos conmemorativos de tres de sus productos más importantes: K3, K4 y Sportage.

Para el más vendido de la marca, el K3, la edición especial estará limitada a solo 600 unidades (150 del HB y 450 del sedán), mostrando elementos especiales como un kit de carrocería deportivo, rines en terminado negro brillante, alerón posterior, interfaz mundialista en infoentretenimiento y tapetes exclusivos conmemorativos del Mundial 2026, disponibles por 438 mil 900 pesos.

En el caso del K4, la edición estará limitada a solo 500 unidades (450 del sedán y 50 del HB), también luciendo elementos de carrocería como el kit deportivo, rines en color negro, interfaz mundialista en infoentretenimiento y tapetes exclusivos, disponibles por 583 mil 900 pesos y 589 mil 900 pesos.

Por su parte, Sportage solo contará con 300 unidades especiales, luciendo dos colores, rines de 19” y detalles del paquete X-Line, sumados también a la interfaz y tapetes exclusivos, cuyo precio será develado más adelante.

La preventa de los modelos especiales iniciará en la tercera semana de febrero y las entregas están programadas para iniciar en el mes de marzo, en el caso del K3 y K4, y para el mes de mayo, en el caso de la Sportage.