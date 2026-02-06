Cómo preparar bolillos caseros, rápido, pero deliciosos | Receta de la abuela

El bolillo, es un tipo de pan que es muy adorado y consumido en México, en especial en el centro del país. Se prepara y combina de diversas formas. Es tan popular que se puede conseguir fácilmente en tiendas y panaderías, pues es muy accesible.Se consume a cualquier hora del día; en desayunos, comidas o cenas, y es que es tan versátil como la tortilla. Además hay variaciones, está el birote que de igual forma se usa como sinónimo en ciertas partes de México, y en algunos lugares este es un como más largo, tipo baguette. También están las teleras aunque su forma es más plana y redonda.Si quieres aprender a preparar bolillos caseros, compartimos la receta del "blog Mamá latinas tips".Justo antes de hornear, esparce un poco de harina cernida sobre los bolillos, con el cuchillo o navaja y has una incisión un poco profunda en ángulo a lo largo de cada uno (yo generalmente uso un cuchillo aserrado).Finalmente rocíalos con agua, esto es importante porque, el agua encima de la masa y el vapor del agua de la charola crearán esa corteza crujiente del bolillo.Hornea por 20-22 minutes o hasta que tomen un tono dorado por ambos lados. Sácalos del horno y colócalos inmediatamente sobre la rejilla o rack para que al enfriarse no pierdan lo crujiente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR