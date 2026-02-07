Los subcompactos 100% eléctricos se ven cada vez más a menudo en las calles mexicanas y entre ellos, el BYD Dolphin Mini es el rival más fuerte, o al menos esto parece, ya que la empresa no difunde sus cifras de ventas por modelo. Pero sus rivales lo saben y los competidores empiezan a llegar. El más reciente es el Geely EX2 que tiene virtudes suficientes para vencer a su rival, incluyendo el precio.

Al menos en la preventa, iniciada el pasado 5 de febrero, el EX2 cuesta 374 mil 900 pesos y esto es 40 mil 900 pesos menos que el BYD; 59 mil pesos menos que el Chevrolet Spark EUV y 44 mil pesos menos que el GAC Aion UT. Solo el JAC E10X cuesta cuatro mil pesos menos, pero es también más chico, con menos potencia (60 HP vs 114 del EX2), menos seguridad (dos bolsas vs. seis bolsas más ADAS del Geely) y menos autonomía. El EX30 cuesta 100 mil pesos más.

El diseño es correcto, limpio, con formas ligeramente redondeadas. No intenta disfrazarse de SUV y esto está bien. Tiene faros full led, rines de aluminio de 16”, pantalla de 14.6” con CarPlay y Android Auto, cámara 360 grados, además de una autonomía de 395 kilómetros según el criterio NEDC, que es algo optimista.

Autonomía competitiva, buen manejo y más seguridad por menos dinero: el Geely EX2 se perfila como el nuevo referente entre los eléctricos subcompactos. CORTESíA

El espacio interior impresiona, principalmente en la parte posterior debido a su generosa distancia entre ejes de 2.65 metros. Es más espacioso que, por ejemplo, un Toyota Corolla y esto que el Geely mide solo 4.13 metros contra 4.63 del Toyota. Los acabados son buenos, siempre tomando en cuenta su segmento. Los plásticos son rígidos pero opacos, sin el brillo que estorba la visibilidad cuando se refleja en el parabrisas. Hay descansa brazos, tres puertos USB, dos portavasos, agarraderas en tres plazas y asientos forrados de piel sintética, perforada.

Como buen eléctrico, su torque inmediato de 110 libras-pie hace que la aceleración sea muy agradable, transmitiendo la sensación de que es un auto de una categoría superior. También nos parece así el manejo preciso, con una firmeza al estilo europeo. La tracción trasera ayuda en la sensación de calidad de marcha y precisión de conducción, además de mejorar mucho el diámetro de giro.

La seguridad está a cargo de seis bolsas de aire y hay ADAS nivel 2. La batería es de 39.4 KWh y se puede cargar de 30 a 80% en 25 minutos, con una potencia máxima de 70 kw.

Es un auto que llega con un precio que lo hace prácticamente invencible para cualquiera que busque una compra inteligente en el segmento, pero aun costando lo mismo o hasta poco más que sus rivales, el Geely EX2 tiene argumentos para convencer al que disfruta un buen coche, pero que ahora quiere un eléctrico urbano.