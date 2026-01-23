Esta es la enfermedad por la que Carín León canceló conciertos y así se previene

Las presentaciones que Carín León tenía programadas para los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León fueron pospuestas de manera oficial, luego de que el cantante fuera diagnosticado con dengue.A través de un comunicado oficial, el equipo de trabajo del intérprete de "Primera Cita" informó que el artista se encuentra bajo supervisión médica y siguiendo el tratamiento indicado por especialistas. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado.Esta enfermedad es común en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en regiones con acumulación de agua, como algunas áreas de Centroamérica y Sudamérica. El dengue puede presentarse en tres formas clínicas:Los síntomas del dengue, también conocido como "fiebre quebrantahuesos", suelen aparecer entre 4 y 7 días después de la picadura del mosquito portador. Entre los signos más frecuentes se encuentran:La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que no existe un tratamiento específico para eliminar el virus del dengue, por lo que la prevención del dengue es fundamental, especialmente en zonas de riesgo. Algunas recomendaciones incluyen:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL