Esta es la enfermedad por la que Carín León canceló conciertos y así se previene

Las presentaciones que Carín León tenía programadas para los días 22 y 23 de enero en el Palenque de la Feria de León fueron pospuestas de manera oficial, luego de que el cantante fuera diagnosticado con dengue.

A través de un comunicado oficial, el equipo de trabajo del intérprete de "Primera Cita" informó que el artista se encuentra bajo supervisión médica y siguiendo el tratamiento indicado por especialistas.

¿Qué es el dengue?

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite exclusivamente por la picadura de un mosquito infectado.

Esta enfermedad es común en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en regiones con acumulación de agua, como algunas áreas de Centroamérica y Sudamérica. El dengue puede presentarse en tres formas clínicas:

Fiebre de dengue

Fiebre hemorrágica

Shock hemorrágico

¿Cuále son los síntomas del dengue?

Los síntomas del dengue, también conocido como "fiebre quebrantahuesos", suelen aparecer entre 4 y 7 días después de la picadura del mosquito portador . Entre los signos más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Dolor en huesos y articulaciones

Dolor de cabeza, principalmente en la frente

Dolor ocular que aumenta con el movimiento

Erupciones cutáneas similares al sarampión

Náuseas

Vómito

Insomnio

Prurito

Falta de apetito

Dolor abdominal

¿Cómo prevenir el dengue?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que no existe un tratamiento específico para eliminar el virus del dengue, por lo que la prevención del dengue es fundamental, especialmente en zonas de riesgo.

Algunas recomendaciones incluyen:

Usar ropa que cubra brazos y piernas

Reducir la exposición a picaduras de mosquitos

Aplicar repelente contra insectos

Colocar pabellones o telas protectoras en las camas

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas

Evitar la acumulación de basura

Eliminar recipientes con agua estancada

Lavar regularmente tinacos, cisternas y contenedores

Usar larvicidas para eliminar larvas de mosquito

Aplicar insecticidas para controlar al mosquito adulto

