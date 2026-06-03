Así es como los perritos ayudan a niños a reducir estrés hospitalario

Los perros no solo son considerados los mejores amigos del ser humano, también se han convertido en aliados para mejorar la experiencia de niños y adolescentes que enfrentan tratamientos médicos. Desde abril de 2025, cerca de 2 mil 763 pacientes pediátricos han participado en sesiones de terapia asistida con caninos, una iniciativa diseñada para reducir el estrés asociado a la hospitalización y brindar apoyo emocional durante su estancia en el hospital.

El programa, conocido como "Jueves de Perritos", se desarrolla en el Instituto Nacional de Pediatría en coordinación con el Centro de Actividades y Terapias Asistidas con Caninos (CENATAC), una organización especializada en intervenciones asistidas con perros dentro de entornos de salud. Para estas actividades se utilizan animales previamente seleccionados y entrenados, con el objetivo de garantizar interacciones seguras y adecuadas para pacientes infantiles.

De acuerdo con Adriana Barrientos Deloya, responsable de la iniciativa, estas terapias no buscan reemplazar los tratamientos médicos convencionales, sino complementarlos. Su función principal es contribuir al bienestar emocional de los pacientes, favorecer su salud mental y ayudar a que diversos procedimientos hospitalarios resulten menos estresantes y más llevaderos para niñas, niños y adolescentes.

El contacto con los animales ya ha tenido resultados

La estrategia forma parte de una tendencia cada vez más extendida en hospitales de distintas partes del mundo, donde el contacto con animales ha demostrado tener efectos positivos en el estado de ánimo , la reducción de la ansiedad y la creación de entornos de atención más humanos y cercanos para los pacientes.

"En los pacientes disminuye su estrés y angustia al ver algo que les agrada y que no es habitual en un entorno hospitalario, permitiendo que los procedimientos sean más fáciles de realizar y que la experiencia de hospitalización sea menos complicada", apuntó.

La especialista destacó que el programa ha generado resultados positivos en el estado de ánimo, la ansiedad y la rehabilitación infantil, además de motivar a pacientes a comer, caminar y participar en actividades terapéuticas, ya que los canes también intervienen en talleres de estimulación temprana, como el de gateo, en el que funcionan como un estímulo emocional y motivador para favorecer el desarrollo de habilidades motoras de manera más dinámica y amigable.

"El hecho de que un niño sonría, quiera comer, caminar o pierda el miedo a su estancia hospitalaria gracias a la presencia de los perros impacta directamente en su bienestar integral y favorece incluso la adherencia a los tratamientos", subrayó.

“Jueves de perritos” en el hospital

Añadió que el llamado "Jueves de Perritos" se ha convertido en una jornada esperada tanto por pacientes como por personal médico y de enfermería, en la que alrededor de cinco caninos llegan a las instalaciones del Instituto y permanecen de 9:00 a 13:00 horas.

"Los perros también ayudan al personal de salud. Desde vigilantes y personal de limpieza hasta médicos y residentes pueden beneficiarse de estas intervenciones, ya que ayudan a disminuir el estrés relacionado con las jornadas hospitalarias" , comentó la especialista.

Por su parte, la directora del CENATAC, Vanessa Carolina Pallares Trujillo señaló que las terapias asistidas con perros operan bajo estrictos protocolos de higiene y control sanitario, que incluyen vacunación, desparasitación periódica, sanitización antes de ingresar a las áreas hospitalarias y medidas de higiene para pacientes, familiares y personal médico antes y después de cada interacción.

Subrayó que, pese a la preocupación inicial sobre posibles riesgos sanitarios, los hospitales participantes como el Instituto Nacional de Pediatría (INP), no han reportado incrementos en infecciones relacionadas con la presencia de los canes.

Además, indicó que los perros son entrenados desde temprana edad para adaptarse a distintos entornos hospitalarios, sonidos, olores y equipos médicos, con el objetivo de garantizar interacciones seguras y adecuadas para pacientes pediátricos.

TG