Matte lips are back: El regreso de los labios mate en su versión más elegante para 2026

El mundo de la belleza experimenta un giro nostálgico pero renovado este 2026 con el innegable regreso de los labios mate. Tras varias temporadas dominadas por los brillos extremos y los aceites labiales, el acabado aterciopelado retoma su posición de liderazgo en las pasarelas y tocadores. Sin embargo, este retorno, bautizado por los expertos como matte lips are back , no representa un retroceso a las fórmulas del pasado, sino una evolución hacia la sofisticación absoluta.

Resulta necesario establecer una clara distinción entre la tendencia actual y la moda que cautivó al público hace exactamente diez años. En 2016, el mercado estaba saturado de labiales líquidos que, si bien ofrecían una duración prolongada, dejaban un aspecto acartonado, pesado y profundamente reseco. La versión de 2026 rechaza esa rigidez; el nuevo estándar exige un mate suave, un efecto difuminado que aporta volumen natural y una elegancia que se adapta tanto al día a día como a los eventos de alta costura.

El secreto de esta transformación radica en la innovación cosmética, específicamente en el desarrollo de tintas de labios con efecto mate que preservan la hidratación. Marcas de prestigio han reformulado sus productos para ofrecer texturas tipo mousse o polvo líquido. Ejemplos notables incluyen el Lip Soufflé Matte Lip Cream de Rare Beauty o las innovadoras tintas difuminadas de firmas surcoreanas como Rom&nd y Peripera, las cuales depositan un velo de color sin comprometer la barrera de humedad natural de la piel. Asimismo, casas de lujo como Dior y Chanel han perfeccionado sus barras tradicionales para garantizar un confort inigualable.

Lip Soufflé Matte Lip Cream de Rare Beauty

Para dominar esta tendencia contemporánea, los maquillistas profesionales recomiendan abandonar los delineados marcados y optar por la técnica del blurred lip o labio mordido. Aplicar el producto en el centro y difuminarlo suavemente hacia los bordes con las yemas de los dedos crea un aspecto romántico y moderno. En definitiva, el regreso del mate en 2026 demuestra que la industria cosmética ha logrado lo que antes parecía imposible: fusionar un acabado impecable y sin brillos con el máximo cuidado y confort labial.

MR