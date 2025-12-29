Año Nuevo es una de las fechas en las que más pirotecnia se utiliza para ofrecer espectáculos que celebran la llegada de una nueva vuelta al Sol; sin embargo, también puede convertirse en un día extremadamente estresante para perros y gatos, ya sea que se encuentren dentro o fuera de casa.

Aunque los festejos suelen incluir fuegos artificiales, especialistas recuerdan que estos dispositivos no solo contribuyen a la contaminación ambiental, sino que también pueden provocar accidentes y afectar de forma directa el bienestar emocional y físico de los animales.

La capacidad auditiva de las mascotas las hace mucho más sensibles al ruido de la pirotecnia. Esto puede desencadenar episodios intensos de ansiedad, estrés, desorientación e incluso pánico.

Aunque no siempre es posible evitar que las mascotas se expongan a estos estímulos durante las celebraciones de Año Nuevo, sí existen acciones que pueden ayudar a protegerlas y reducir su malestar.

Antes de que comiencen los festejos, es importante proporcionarles un espacio seguro donde puedan refugiarse. Puede ser una habitación tranquila o una caja cubierta con mantas. No olvides colocar su cama, juguetes u objetos familiares.

Mantener la calma es fundamental. Las mascotas son muy empáticas y perciben el estado emocional de sus dueños , por lo que una actitud tranquila les ayuda a sentirse más seguras.

También se recomienda cerrar ventanas y cortinas para disminuir la entrada de ruido y luces externas, lo que puede reducir el impacto de los fuegos artificiales.

Como apoyo adicional, se pueden utilizar collares antiestrés, aromaterapia especial para mascotas , difusores de feromonas o música relajante, herramientas diseñadas para fomentar la calma.

En tiendas especializadas existen premios con sustancias calmantes para perros y gatos, generalmente de venta libre y con instrucciones claras de uso.

Si tu mascota sufre reacciones muy intensas ante la pirotecnia, lo más recomendable es acudir con un veterinario para evaluar la posibilidad de utilizar tranquilizantes más fuertes.

Recuerda que nunca debes administrar a tu mascota ningún medicamento o sustancia sin antes consultar con un veterinario , ya que una dosis incorrecta o un producto inadecuado puede poner en riesgo su salud.

