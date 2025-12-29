La temporada de invierno dura aproximadamente cuatro meses, finalizando a mediados de marzo. Durante esta época del año, las personas están propensas a contraer enfermedades respiratorias, como gripe, tos, Influenza o COVID-19, que pueden poner en riesgo la salud de niños y adultos.

De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 29 de diciembre, el frente frío 25, impulsado por una masa de aire ártica ingresará al territorio mexicano, generando condiciones meteorológicas adversas en el transcurso de la semana, como descenso de temperatura y lluvias en varios estados del país.

El sistema ingresará por el norte del país y avanzará en las costas del Golfo de México en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originando lluvias intensas a puntuales torrenciales en Tamaulipas, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (en zonas de la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Además, incrementará las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del volcán Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Asimismo, se pronostica intenso viento del norte, con rachas cercanas a los 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en la zona del Istmo y Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estas son algunas recomendaciones para proteger tu salud durante esta temporada y evitar enfermedades respiratorias:

1. Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

2. Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz, para evitar respirar el aire frío.

3. Abrígate bien, utiliza gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos en niños de 2 o más años (cubriendo principalmente nariz y boca).

4. Consume gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo.

5. Cuando estornudes, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

6. Lava tus manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de estornudar o toser.

7. Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sucias.

8. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario y recuerda usar ropa gruesa.

9. Usa suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

10. No saludes de mano o beso.

11. Vacúnate contra la Influenza y COVID-19.

12. Limpia y desinfecta manijas, teléfonos y objetos de uso compartido para disminuir contagios.

13. Consume líquidos en abundancia.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recomendó a la población tomar precauciones con la población infantil y las personas adultas mayores.

Te puede interesar: Esta es la mejor cerveza nacional en 2026, según la Inteligencia Artificial

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, exhortó a la población a considerar algunas medidas preventivas para personas adultas mayores, como mantener una dieta sana (con alimentos ricos en vitamina A y C), equilibrada y adecuada, usar mantas o edredones, mantenerse activo y cubrir las zonas donde se pierde más calor: cabeza, cuello, manos y pies.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV