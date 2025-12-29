Tres señales que confirman que una persona es envidiosa, según la psicología

La envidia es una emoción social compleja que surge cuando una persona percibe que otra posee una cualidad, un bien o un logro que ella desea, pero que no tiene. No es solo desear lo ajeno, sino que implica un sentimiento de inferioridad, hostilidad o resentimiento hacia quien posee aquello que nos falta. Según la psicología conductual y social, la envidia suele nacer de una baja autoestima y de la comparación constante.

Los especialistas en psicología Joel Frank, Daniel Rinaldi, Deborah Gilman y Jackie Golob señalaron algunas actitudes que puede presentar una persona que sienta envidia de alguien más, te mencionamos tres de ellas a continuación.

Mantiene una competencia constante

No se refiere a una competencia sana, sino todo lo contrario. La necesidad de querer superar al otro aunque se trate de cosas mínimas, una persona envidiosa siempre querrá superarte en absolutamente todo, para así demostrar que es superior en todos los aspectos posibles y recibir validación personal. La terapeuta Jackie Golob señala esta acción como una forma de encubrir la inseguridad que sienta la persona envidiosa.

Hace comentarios hirientes/sarcásticos

A las personas envidiosas les cuesta mucho celebrar genuinamente el éxito ajeno . En lugar de un cumplido sincero, suelen utilizar comentarios pasivo-agresivos o elogios cargados de sarcasmo para minimizar el logro de la otra persona.

Critica constantemente de forma negativa

Señala de forma muy seguida los errores que cometa uno o defectos que se tenga, haciéndolo de manera negativa y despectiva sin ser objetivo ni empático. Pues su deseo es poner en evidencia ante otros, o ante uno mismo, los desaciertos que se cometan. Esta actitud se presenta como un conflicto interno con su percepción de inferioridad de la persona envidiosa.

La envidia es el dolor de ver el bien ajeno. Es una emoción humana universal que, si no se gestiona, puede deteriorar profundamente la salud mental y las relaciones sociales. Si identificas estas señales en algún conocido, la psicología sugiere establecer límites sanos y evitar compartir metas o éxitos importantes con esas personas para proteger tu bienestar emocional.

