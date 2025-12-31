Año Nuevo: 3 rituales para atraer abundancia con la llegada del 2026

El inicio de un Año Nuevo está acompañado de la realización de diversos rituales que, según las creencias populares, ayudan a iniciar el año de manera positiva y a atraer lo que se desea en este nuevo ciclo, como amor, paz, abundancia o nuevas oportunidades.

Millones de personas alrededor del mundo se preparan para recibir el 2026 con la mejor actitud. Más allá de las supersticiones, se dice que estas costumbres ayudan a ser conscientes de nuestras metas personales y a mantener un ánimo positivo durante la celebración.

En este contexto, aquí te presentamos tres rituales que puedes realizar en punto de la medianoche.

Rituales populares para Año Nuevo 2026

1. Guardar dinero en la cartera o zapato

Colocar monedas o billetes en el zapato derecho o en la cartera es una práctica que se utiliza para atraer dinero en el año entrante. Se dice que poner efectivo en el zapato ayuda a "caminar hacia la prosperidad" e invita al dinero al hogar, para que no solo nunca falte, sino que también sea abundante.

2. Usar ropa de color amarillo

El amarillo es uno de los colores más populares durante esta celebración, ya que se asocia con la prosperidad, el optimismo y la energía. Por ello, suele emplearse en esta fecha para atraer dinero, abundancia y buena suerte.

Este color puede ser especialmente útil para quienes desean alcanzar metas laborales y lograr objetivos económicos. Según la psicología del color, el amarillo está ligado a la creatividad y al pensamiento positivo; de este modo, la ropa de este tono se convierte en una aliada para recibir el nuevo año con actitud optimista.

3. Ritual del arroz para atraer fortuna

Esta es una práctica simbólica que muchas personas realizan para visualizar prosperidad y abundancia. Para llevarla a cabo, necesitas un frasco limpio donde colocar capas de arroz, monedas y hojas de laurel. Mientras llenas el frasco, piensa en los proyectos y metas que deseas que crezcan durante el 2026. Se dice que el ritual funciona mejor cuando la mente está enfocada en estas intenciones.

Al finalizar, cierra el frasco y colócalo en un lugar visible.

Aunque la efectividad de estos rituales no está comprobada científicamente, pueden servir como símbolos de motivación para progresar y mantener una actitud positiva durante el nuevo año.

