Miércoles, 31 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Año Nuevo 2026: Tres postres con uvas que no pueden faltar en tu cena

Aquí te compartimos 3 recetas de postres con uvas que sin duda le darán un toque especial a tu cena de Año Nuevo

Por: SUN .

Postres fáciles de hacer para esta cena de Año Nuevo. ESPECIAL / CANVA

Postres fáciles de hacer para esta cena de Año Nuevo. ESPECIAL / CANVA

Las uvas de Año Nuevo son una parte muy importante del último día del año; son una forma de expresar los buenos deseos para nosotros mismos y los que nos rodean. Sin embargo, pueden ser mucho más que eso.

Aquí te compartimos 3 recetas de postres con uvas que sin duda le darán un toque especial a tu cena de Año Nuevo. ¡Y son super fáciles de hacer!

¿Cómo hacer cheesecake de uva?

Aquí te dejamos el paso a paso, compartido por Ester Kocht, para hacer un cheesecake de uva que no puede faltar en tu mesa este Año Nuevo.

LEE: ¿De qué color debe ser la ropa interior en Año Nuevo para atraer lo que deseas?

Ingredientes

250 g de queso mascarpone frío
150 g de yogurt natural frío
200 ml de crema para batir fría
200 g de crema acida fría
50 g de azúcar
1 cucharada de vainilla
225 g de galletas de chocolate
500 g de uvas

Preparación

  • Mete las galletas en una bolsa con cierre hermético y golpealas contra algo duro hasta lograr migajas finas.
  • Bate la crema para batir hasta lograr consistencia esponjosa.
  • Vierte la vainilla, azúcar, yogurt, crema acida, y el queso mascarpone en un bowl y mezcla bien. Añade la crema batida y mezcla de forma envolvente hasta lograr una consistencia homogénea.
  • Para montar, pon un poco de la mezcla de relleno al fondo, y coloca una capa de uvas encima; espolvorea galletas y repite el proceso hasta que termines todos los ingredientes.
  • Lleva a refrigerar un par de horas y listo.

¿Cómo hacer gelato de uva?

Te compartimos la receta de gelato de uva de Eryn Whalen para que hagas un gelato de uva super refrescante.

Ingredientes

3 tazas de uvas congeladas (no importa el tipo)
2 cucharadas de miel
2 cucharaditas de limón
1 pizca de sal

Preparación

  • Vierte todos tus ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos y licua o procesa hasta que logres una consistencia uniforme.
  • Una vez que este suave y asemeje una nieve, puedes servir o llegar a refrigerar por hasta 7 días.
  • Si se congela enteramente, se recomienda dejar a temperatura ambiente por 40 minutos antes de servir.

¿Cómo hacer pastel italiano de uva?

Aquí te dejamos el paso a paso para hacer un pastel italiano de uva con la receta de This Italian Kitchen.

Te puede interesar: Año Nuevo 2025: Cómo usar lentejas para atraer el dinero y amor

Ingredientes

1 ½ taza de harina de trigo
¾ de cucharadita de polvo para hornear
¼ de cucharadita de sal kosher
2 huevos grandes
2/3 de taza de azúcar
1/3 de taza de leche
¼ de taza de aceite oliva extra virgen
¼ de taza de mantequilla sin sal, derretida
1 cucharadita de ralladura de naranja
½ cucharadita de canela en polvo
2 tazas de uvas moradas pequeñas
Azúcar glass (para decorar)

Preparación

  • Precalienta el horno a 175°C y engrasa un molde para hornear con mantequilla y harina.
  • Mezcla los ingredientes secos (excepto el azúcar) y reserva.
  • En un bowl grande, con ayuda de una batidora de mano, mezcla los huevos con la azúcar hasta que espese. Agrega la leche, el aceite, la mantequilla, la canela, y la ralladura de naranja. Vierte la mezcla de harina y sigue batiendo hasta que se integren.
  • Añade las uvas y mezcla en movimientos envolventes y vierte todo el contenido del bowl en la bandeja para hornear previamente engrasada.
  • Hornea durante 50 minutos, o hasta que puedas insertar un palillo y salga limpio. Deja que se enfríe durante 10 minutos antes de desmoldar.
  • Espolvorea azúcar glass y sirve.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones