Año Nuevo 2026: Tres postres con uvas que no pueden faltar en tu cena

Las uvas de Año Nuevo son una parte muy importante del último día del año; son una forma de expresar los buenos deseos para nosotros mismos y los que nos rodean. Sin embargo, pueden ser mucho más que eso.Aquí te compartimos 3 recetas de postres con uvas que sin duda le darán un toque especial a tu cena de Año Nuevo. ¡Y son super fáciles de hacer!Aquí te dejamos el paso a paso, compartido por Ester Kocht, para hacer un cheesecake de uva que no puede faltar en tu mesa este Año Nuevo.Ingredientes250 g de queso mascarpone frío 150 g de yogurt natural frío 200 ml de crema para batir fría 200 g de crema acida fría 50 g de azúcar 1 cucharada de vainilla 225 g de galletas de chocolate 500 g de uvasPreparaciónTe compartimos la receta de gelato de uva de Eryn Whalen para que hagas un gelato de uva super refrescante.Ingredientes3 tazas de uvas congeladas (no importa el tipo) 2 cucharadas de miel 2 cucharaditas de limón 1 pizca de salAquí te dejamos el paso a paso para hacer un pastel italiano de uva con la receta de This Italian Kitchen.Ingredientes1 ½ taza de harina de trigo ¾ de cucharadita de polvo para hornear ¼ de cucharadita de sal kosher 2 huevos grandes 2/3 de taza de azúcar 1/3 de taza de leche ¼ de taza de aceite oliva extra virgen ¼ de taza de mantequilla sin sal, derretida 1 cucharadita de ralladura de naranja ½ cucharadita de canela en polvo 2 tazas de uvas moradas pequeñas Azúcar glass (para decorar)Preparación