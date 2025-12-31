Año Nuevo 2025: Cómo usar lentejas para atraer el dinero y amor

Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas recurren a rituales tradicionales para atraer prosperidad, bienestar y nuevas oportunidades. Entre los más populares en América Latina y España se encuentra el ritual de aventar lentejas, una costumbre simbólica que se practica justo al iniciar el nuevo ciclo y que está asociada principalmente con la abundancia económica, pero que también se ha adaptado para pedir amor y viajes.

¿Por qué las lentejas se asocian con la abundancia?

Las lentejas han sido consideradas desde la antigüedad como un símbolo de prosperidad y fertilidad. Su forma redonda recuerda a las monedas, mientras que su capacidad de multiplicarse al cocinarse refuerza la idea de crecimiento y abundancia. Por esta razón, se cree que incluirlas en rituales de Año Nuevo ayuda a atraer estabilidad financiera durante los meses siguientes.

¿Cómo aventar lentejas correctamente en Año Nuevo?

CANVA

El ritual puede variar según la región y las creencias personales, pero existen pasos comunes que suelen repetirse:

El ritual se realiza exactamente a la medianoche, cuando termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero. Este instante simboliza el cierre de un ciclo y la apertura de otro.

cuando termina el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero. Este instante simboliza el cierre de un ciclo y la apertura de otro. Generalmente se utiliza un puñado de lentejas secas . Algunas personas prefieren colocarlas en una bolsita, mientras que otras las sostienen directamente en la mano.

. Algunas personas prefieren colocarlas en una bolsita, mientras que otras las sostienen directamente en la mano. Al sonar las campanadas o el conteo final, las lentejas se lanzan hacia adelante, a la entrada de la casa o por encima del hombro derecho. El gesto representa “abrir el camino” para que la abundancia llegue durante el año.

Variantes del ritual según la intención

Con el tiempo, el ritual de las lentejas ha incorporado distintas intenciones además del dinero:

Para atraer dinero: Las lentejas se lanzan hacia la puerta principal o se colocan en los bolsillos antes de la medianoche, visualizando estabilidad económica y oportunidades laborales.

Para atraer amor: Algunas personas combinan el ritual con prendas de color rojo o rosado y lanzan las lentejas mientras piensan en relaciones estables, armonía emocional o nuevos vínculos afectivos.

Para atraer viajes y nuevas experiencias: En este caso, las lentejas se avientan hacia afuera de la casa, simbolizando movimiento, caminos abiertos y experiencias en otros lugares.

¿Qué hacer después del ritual?

Tras realizar el ritual, muchas personas recogen las lentejas y las guardan durante unos días como símbolo de abundancia, mientras que otras las utilizan para cocinar y compartir en familia, reforzando la idea de prosperidad compartida.

Más allá de la creencia, aventar lentejas en Año Nuevo funciona como un acto simbólico que permite establecer intenciones claras para el año que comienza. Es una tradición sencilla, cargada de significado cultural, que año con año se mantiene viva como una forma de recibir el 2026 con esperanza, propósito y expectativas positivas.

BB