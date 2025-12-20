Alimentos tóxicos que tus riñones no perdonan

A través de los alimentos nuestro cuerpo recibe los nutrientes que necesita para llevar a cabo sus funciones adecuadamente y, como estos nutrientes se encuentran repartidos de forma desigual, es recomendable incluir una gran variedad de alimentos a lo largo del día, precisa la Clínica Universidad de Navarra (España).

Todos los alimentos que incorporamos en nuestra rutina diaria tienen un impacto en nuestra salud. La mayoría de las personas necesitan ajustar sus patrones de alimentación para aumentar el consumo de fibra dietética, calcio, vitamina D y potasio, entre otros nutrientes beneficiosos, destaca un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos).

Cuida tus riñones de estos alimentos

Los riñones son algunos de los órganos que se benefician o perjudican directamente con el tipo de alimentos que elegimos consumir . Estos ayudan a mantener el equilibrio correcto de agua y otras sustancias en el cuerpo, filtrando la sangre y reteniendo ciertas sustancias que el cuerpo puede necesitar, explica el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Desde el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (Estados Unidos) indican que podemos proteger nuestros riñones evitando o controlando los problemas de salud que producen daño en estos órganos, tales como la diabetes y la presión arterial alta. La clave, precisa, está en escoger frutas frescas, vegetales frescos o congelados, granos enteros y derivados lácteos semidescremados o descremados, además de disminuir la sal y azúcar añadidos .

Más allá de los alimentos que se aconsejan consumir porque benefician la salud de los riñones, es bueno saber que algunos productos deben ser evitados. El objetivo es prevenir daños en estos órganos que se causan de forma silenciosa y que, por lo general, no hacen que la persona se sienta enferma sino hasta que el problema es grave e irreversible, de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos).

Aquí algunos alimentos para evitar:

Embutidos : poseen una gran cantidad de sodio (sal) algo que interfiere en el normal funcionamiento de los riñones. Carne : el consumo en exceso de carne puede afectar a estos órganos, sobre todo la carne roja porque además posee una gran cantidad de proteínas que pueden causar inflamaciones e infecciones. Caldos vegetales : son productos con una gran cantidad de sal añadida que impide controlar adecuadamente lo que se consume y el impacto en los riñones.

OA