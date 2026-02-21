Ácido acetilsalicílico: Beneficios y peligros ocultos del fármaco

El ácido acetilsalicílico es efectivo contra los dolores de cabeza, resfriados comunes y temperatura elevada, lo han llevado a popularizarse en todo el ancho y largo del planeta. Es un medicamento que, como todos, tienen una serie de ventajas y otras desventajas. Aquí te contamos:

El ácido acetilsalicílico es el antiinflamatorio y analgésico más prescrito. Tiene efecto antiplaquetario y está en estudio de comprobación su efecto antioxidante . Su actividad antinflamatoria se ha relacionado con reducción del riesgo de padecer enfermedades específicas como el cáncer y está demostrada su utilidad en la prevención de enfermedades cardiovasculares ; sin embargo, sus efectos adversos son relevantes y limitan de manera importante su uso.

Ventajas del ácido acetilsalicílico

1) Un estudio publicado en 2010 por Nurses Health Study afirma que las mujeres que toman ácido acetilsalicílico de 2 a 5 veces por semana, tienen 71% menos riesgo de padecer cáncer de mama .

2) El ácido acetilsalicílico ayuda a prevenir derrames cerebrales , y es que según publicó la revista “Journal of Clinical Pharmacology”, los pacientes que han sufrido un derrame deben tomar ácido acetilsalicílico para prevenir otro posible ataque.

3) El fármaco puede proteger al cuerpo contra la enfermedad de Parkinson , así lo menciona la revista “Neurology”, y es que las mujeres que tomaron al menos 2 dosis a la semana, durante un mes, tienen un 40% menos probabilidad de desarrollar este problema.

4) Previene el asma en mujeres de mediana edad . Según la revista “Thorax”, las mujeres mayores de 45 años que tomaron al menos 100 miligramos del fármaco cuando menos 3 veces por semana, tuvieron 10% menos probabilidades de sufrir ataques de asma.

5) Reduce el riesgo de sufrir preeclampsia durante el embarazo , y es que un estudio hecho en 2007 llegó a la conclusión de que las mujeres que lo tomaron tuvieron 10% menos probabilidad de desarrollar esta complicación.

Desventajas

6) Según la revista “The American Journal of Medicine” de Marzo del 2010, un estudio revela que el uso regular de este fármaco, incrementa en un 12% el riesgo de pérdida de oído entre los hombres .

7) No ofrece protección alguna contra ataques del corazón en personas diabéticas , según información de la revista “British Medical Journal”. Además es importante recordar que estas personas tienen el doble de probabilidad de sufrir un ataque que una persona sana.

8) Ocasiona diversos problemas estomacales si se toma por un periodo largo de tiempo , ya que incrementa el riesgo de padecer ulceras estomacales. Esto se puede prevenir tomando vitamina C o aminoácidos.

9) Puede alterar estudios de la próstata . Un estudio de la revista “Cáncer” menciona que en todos los hombres que usaron ácido acetilsalicílico al menos 2 veces por semana, se detectaron antígenos específicos prostáticos 10% menores a los niveles correctos.

10) En dosis altas, el ácido acetilsalicílico puede causar efectos tóxicos al estimular el sistema nervioso central , seguido de depresión del mismo. Además su uso prolongado en personas de la tercera edad puede provocar alteraciones del sueño y síntomas psiquiátricos.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA