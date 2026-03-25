La Hora del Planeta: Qué es y cómo participar de la 'protesta silenciosa'

Durante el último sábado de marzo, en México y en el mundo se realiza una actividad simbólica conocida como “La Hora del Planeta”, cuyo objetivo es concientizar sobre el impacto del ser humano en la Tierra y la crisis climática que enfrentamos como sociedad.

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La iniciativa global surgió gracias al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de conservación más importantes del mundo, que, en línea con su misión de proteger la biodiversidad, impulsó esta llamada “protesta silenciosa”.

¿Qué es La Hora del Planeta y en qué consiste?

Esta campaña, que comenzó en Sídney en 2007 y con el tiempo se extendió a más de 190 países y territorios, consiste en una acción pacífica y simbólica que invita a apagar durante una hora todas las luces no esenciales, con el fin de reducir el consumo de energía.

Bajo el lema “apagar para encender conciencia”, esta práctica busca generar conversación sobre el cuidado ambiental y demostrar que pequeñas acciones pueden contribuir al cambio.

¿Cómo participar en La Hora del Planeta?

Para sumarte, solo debes apagar la mayor cantidad de luces posibles que no sean esenciales, como iluminaciones decorativas o exteriores.

Esta práctica suele replicarse en ciudades y comunidades, donde incluso autoridades participan apagando edificios públicos, anuncios luminosos y la iluminación de algunos monumentos, siempre sin comprometer la seguridad de la población.

¿Cuándo y a qué hora se realizará?

De acuerdo con la información oficial, La Hora del Planeta se celebra el último sábado de marzo de 20:30 a 21:30 horas.

Esto significa que este año se llevará a cabo el 28 de marzo, en el horario local de cada comunidad , permitiendo que la iniciativa recorra el mundo a través de los distintos husos horarios.

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Más allá de su impacto inmediato en el consumo energético, esta acción busca promover hábitos responsables y generar conciencia sobre el uso de los recursos.

La Hora del Planeta no pretende quedarse en un solo día, sino convertirse en un punto de partida para adoptar prácticas más sostenibles en la vida diaria, recordando que el cambio comienza con acciones individuales que, en conjunto, pueden tener un impacto global.

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