Vivir en armonía: 10 hábitos para cambiar tu vida

Las pequeñas cosas hacen la diferencia y un cambio en tu actitud puede lograr grandes cambios en tu vida que se reflejarán en tu rendimiento laboral, tu relación con los demás y en aprender a disfrutar cada momento. Suena muy fácil decirlo pero se requiere de acción, así que paso a paso te vamos dando algunos consejos que puedes aplicar para hacer que cada día valga la pena.

1. Vive el presente

“Un día a la vez”, muchas veces queremos resolver todos nuestros pendientes en un solo día y es imposible. Si no es algo que puedas solucionar en ese momento, ya no le des vueltas al asunto porque te restará energía. Piensa si está en tus manos arreglarlo y si no, entonces deja de preocuparte para que sólo resuelvas lo que acontece en tu día. Hasta las preocupaciones se eligen y hay muchas que no nos corresponden, por eso lo mejor es dejarlas ir. Se nos va la vida añorando el pasado y pensando en el futuro, pero el presente, lo que tenemos en frente, no lo disfrutamos. Enfócate y disfruta lo que cada día te da.

Cada día ofrece nuevas oportunidades / Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

2. Haz ejercicio

Hay muchas maneras de liberar el estrés y el ejercicio puede ser la mejor de ellas. No es necesario que seas una persona tan fit, en ocasiones con salir a caminar con regularidad o tener una sencilla rutina de ejercicios -que muchas de ellas puedes encontrar en línea- te ayudarán a sentirte mejor. Te invadirá una sensación de bienestar y hay expertos que recomiendan que sea la primera actividad del día, así no tendrás esa sensación de que algo te falta y tendrás más energía. ¡Anímate!

El ejercicio mejorará tu buen humor y condición física / Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

3. Come sano

La alimentación va ligada a todo lo que hacemos y a nuestro rendimiento. Planear menús, tener frutas, verduras y lo necesario a la mano, te permitirá combinar, preparar y hacer de la cocina un gusto natural. No está mal que de vez en cuando te des un gusto, pero si incluyes una dieta variada te sentirás mucho mejor. Encontrarnos con el refrigerador o la alacena vacía no es nada alentador, organiza tu despensa los fines de semana y así podrás tener más variedad sin gastar tanto al salir porque los antojos están a la orden del día. De la vista nace el amor, ¿a poco no?

Consume las frutas y verduras de la temporada / Photo by Anna Pelzer on Unsplash

4. Descansa

Date el tiempo que necesitas para cada actividad. Aunque te encuentres en home office, date tus tiempos para trabajar, descansar, comer y hasta para la limpieza. El orden es fundamental para lograr todo, así que si darte un tiempo a media tarde para disfrutar de una siesta te resulta indispensable, hazlo, no te sientas culpable de tomarte un espacio para ti. Dormir tus ocho horas también es fundamental porque determinará el rendimiento en lo que realices al día siguiente. Si puedes tomarte un fin de semana, será genial para recargar las energías y la buena vibra.

No hay mejor inspiración que un atardecer... tómate tu tiempo / Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

5. Aprende algo nuevo

Ya sea en línea o presencial, es vital aprender algo nuevo porque puede hacernos aprovechar esos talentos que tenemos escondidos, que van desde cocinar, hacer manualidades, carpintería, un idioma o aquello que siempre habías postergado. Es tiempo de cambios y en ocasiones esos nuevos aprendizajes nos pueden generar ingresos, como unos ricos postres, pintura, cerámica, cuestiones de tecnología o hasta un instrumento.

Un idioma, tomar un taller o hasta nuevas recetas, todo se puede aprender / Photo by Andrew Neel on Unsplash

6. Enfrenta tus miedos

“Si tienes miedo, hazlo con miedo”, hay actividades que nos pueden generar estrés pero en ellas también está la posibilidad de vencer miedos que quizá adquirimos desde la niñez y que van desde la oscuridad, las alturas o nadar. Quizá es buen momento para tomar una terapia, si es que sabes que la necesitas para resolver un problema; arreglar ese asunto familiar que tanto te ha lastimado; iniciar ese negocio que siempre has tenido en mente o subirte a un avión para conocer ese lugar que tanto anhelas. Vencer los miedos es para todos, chicos y grandes nos enfrentamos a cambios, adversidades o situaciones de las que siempre se aprende. Enfréntalas y quítate ese peso de encima.

Llegó el momento de superar tus miedos / Photo by Akin on Unsplash

7. Ayuda a los demás

Mucho podemos hacer por los demás y a veces no lo sabemos, desde escuchar, hacer una llamada a un familiar o hasta donar cosas que no utilizamos, desde ropa, juguetes y artículos del hogar. Ayudar a otros es fundamental para sentirnos bien, y no siempre se trata de dinero, incluso puede ser algún vecino que necesite algún medicamento y no pueda ir por él, su despensa o simplemente compañía. Aprende a observar para ver las necesidades en los demás, eso te ayudará a olvidarte de tus problemas, a los que muchas veces sólo les damos vueltas sin resolverlos.

Mira más allá... para poder ayudar a otros / Photo by Josh Appel on Unsplash

8. Medita

Este es uno de mis puntos favoritos y que definitivamente puede cambiar tu día, ayudarte a dormir mejor o estar en tranquilidad contigo. Hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a meditar, incluso en YouTube para que no tengas que salir de casa. Date ese tiempo para meditar porque esos minutos pueden hacer la diferencia en tu estado de ánimo, en tu perspectiva de las cosas que te ocurren y en aprender a afrontar las cosas que suceden con mayor sabiduría. Notarás la diferencia, recuerda que tu paz no es negociable.

Meditar traerá grandes beneficios a tu vida / Photo by Jared Rice on Unsplash

9. Cuida a tus amigos

La distancia ya no es un factor para alejarnos de nuestros amigos porque un mensaje, llamada o hasta un like en una de fotos publicaciones puede hacer que sigan en contacto. Tomarte un café con una amiga, salir a cenar o comer en su lugar favorito puede ser de gran aliento para nuestro buen humor y alegría. Dicen que los amigos son la familia que no se escoge y definitivamente son un tesoro, así que aunque estés muy ocupado en cuestiones de trabajo, siempre date el tiempo para convivir para seguir alimentando esta amistad.

Reír es gratis y además es la mejor medicina / Photo by Helena Lopes on Unsplash

10. Lee

Elige tu novela favorita y no la sueltes porque la imaginación es la mejor manera de viajar hacia otros mundos, mejorará tu vocabulario, capacidad de compresión y podrás conocer lugares increíbles. Hay tantos temas de los que podemos aprender que ahora, en tiempos de confinamiento, es el momento para retomar aquel libro que has dejado para después. Con un capítulo al día es suficiente para despejar tu mente y llenarla de nuevas historias. ¡A leer se ha dicho!

Haz de la lectura tu momento especial / Photo by Sincerely Media on Unsplash

