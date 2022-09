Parece que cambiar las sábanas de su cama es de lo último que se preocupan la mayoría de hombres solteros, pues esto se demostró mediante una encuesta realizada a dos mil 500 británicos que recupera la BBC en donde arrojó que la mitad de los encuestados, lavan las sábanas de su cama pasados los cuatro meses en promedio.

Pese a que lo anterior podría resultar alarmista, hubo un 12 por ciento de los entrevistados que es todavía más extremista pues admite lavar la ropa de cama cada que se acuerdan lo cual podría ser hasta más de cuatro meses.

Las principales excusas de quienes tardan meses en cambiar sus sábanas fueron:

- Se me olvida (67%)

- No creo que sea necesario hacerlo con frecuencia (38%)

- No quiero tomarme la molestia (35%)

- No tengo otras sábanas (22%)

- Me baño de noche, así que mis sábanas no se ensucian (18%)

En cuando a la versión femenina las cosas cambian, pues el 62 por ciento de ellas dijeron que suelen lavar sus sábanas cada dos semanas.

Ante estos descubrimientos, la Dra. Lindsay Browning dijo para la radio británica que lo recomendable es lavar las sábanas al menos una vez a la semana, ya que debido a que durante la noche sudamos y desprendemos células muertas.

Procurando esta limpieza a la semana, se evitará la acumulación de ácaros los cuales se suelen alimentar precisamente de los residuos orgánicos que desprendemos al dormir.

Y luego de saber esto, tú ¿cada cuánto tiempo sueles lavar tus sábanas?

JL