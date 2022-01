Viajes en el 2022: Las nuevas tendencias

El curso de los viajes, así como prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, se ha redefinido con cambios importantes, evolucionando el significado de 'nueva normalidad'. Se generó una relación más profunda y compleja con la tecnología, una mayor conciencia del impacto humano en el planeta y una inspiración renovada para posicionarse sobre los importantes movimientos de justicia social de nuestro tiempo.

Photo by Convertkit on Unsplash

Si bien la pandemia por el COVID-19 aún no queda totalmente atrás, un sentido de esperanza empieza a ocupar su lugar. Para explorar esta ola de optimismo, Booking.com realizó una extensa investigación con más de 24 mil viajeros en 31 países y territorios, junto con sus datos e ideas patentadas como líder digital de viajes durante los últimos 25 años, para predecir cómo se seguirán redefiniendo los viajes en el próximo año.

El 2022 será un año para aprovechar y empezar a recuperar las vacaciones perdidas a lo grande, con el número de viajeros que sienten que necesitan hacerlo habiendo aumentado en 52% desde el año pasado. Las predicciones revelan cómo la gente volverá a encender la chispa de los viajes en el próximo año. Ya sea como parte esencial de una rutina de autocuidado o por la emoción de decir que sí a cualquier oportunidad y experiencia de viaje que se presente, el 2022 se trata de aprovechar el día y hacer que cada viaje sea importante.

1. Viajar como bienestar emocional

Más que el ejercicio diario o la meditación plena, irse de vacaciones se convertirá en la forma de autocuidado más importante en el 2022, con más de tres cuartas partes de los mexicanos encuestados (82%) afirmando que viajar ayuda a su salud mental y emocional más que otras formas de descanso y relajación. Después de más de un año con restricciones de viaje, ahora se están reconociendo los importantes beneficios que viajar tiene en la salud y el bienestar, con casi dos tercios (70%) diciendo que no se habían dado cuenta de lo importante que era viajar para su bienestar hasta que ya no era una opción, y 88% dijo que tener unas vacaciones planeadas tiene un impacto positivo en su bienestar emocional.

Photo by Daniel Jensen on Unsplash

2. Vacaciones sin trabajo

Cuando llegó la pandemia, los hogares se convirtieron también en oficinas, y la novedad de trabajar a distancia se hizo realidad. Sin embargo, en el 2022 veremos un aumento significativo de personas que quieren recuperar el control restableciendo firmemente un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada, ya que el tiempo de vacaciones será estrictamente libre de trabajo para el 65% de los viajeros mexicanos en el 2022, lo que no siempre fue el caso en el 2021 con la vida de trabajo en casa.

A pesar de la flexibilidad para trabajar de forma remota, el 55% de los mexicanos preferiría pasar menos tiempo de vacaciones si eso significa poder desconectarse por completo del trabajo antes que pasar más tiempo en el destino y mezclar negocios con ocio. Dado que el 58% de las personas afirman haber trabajado más horas y ha utilizado menos días de vacaciones durante la pandemia, es de esperar que en el 2022 haya más personas que decidan mantener su oficina lejos de sus vacaciones.

Desonectarse del trabajo es esencial durante las vacaciones / Photo by Bruno Van Der Kraan on Unsplash

3. Todas las emociones de la primera vez

Si bien muchos de nosotros hemos olvidado dónde está nuestro pasaporte o cómo empacar, la falta de práctica dará paso a un auténtico sentido de placer incluso en los aspectos más rutinarios de nuestros viajes en 2022. ¿Recuerdas cómo fue abordar un avión por primera vez? ¿O incluso hacer el check-in en un hotel? Después de sentirse "atrapados" durante tanto tiempo, en lugar de apresurarse en el viaje, los viajeros disfrutarán de cada momento, desde la selección de la lista de reproducción en el auto rentado hasta la búsqueda de las delicias que ofrece el duty free, y casi una quinta parte (13%) más espera la pura emoción y la anticipación al comenzar el viaje.

4. Primero la comunidad

Las restricciones de viaje provocaron que éstos se ralentizaran en muchas partes del mundo y la pandemia nos obligó a aprovechar al máximo lo que estaba en nuestras puertas. Desde apoyar a negocios independientes hasta pasar más tiempo en el parque más cercano, nuestra relación con la comunidad que nos rodea se ha reavivado. En el 2022, este deseo de conectar auténticamente con la comunidad local continuará también en las vacaciones, ya que los viajeros buscarán ser más conscientes en cada viaje que hacen y se asegurarán del impacto positivo en los lugares que visitan y en la gente que vive allí.



5. Cambiar de aires y de caras

Para muchos, la pandemia significó pasar un período prolongado e intenso con nuestros amigos y seres queridos más cercanos, pero las vacaciones de 2022 serán una oportunidad para diversificar y hacer algunas conexiones nuevas. Dado que el 66% de los encuestados en México quieren conocer gente nueva mientras están de viaje, los viajes pueden ser una oportunidad para ampliar sus círculos sociales habituales, ya que el 74% de los viajeros globales desea socializar mientras está de vacaciones y el 63% quiere alojarse en un lugar cercano a muchas opciones de vida nocturna para poder conocer gente nueva.

La gente también estará haciendo uso de sus aplicaciones favoritas para citas mientras se encuentran de vacaciones en el 2022 con los viajes como una oportunidad emocionante para encontrar el amor. Predecimos un resurgimiento de romances vacacionales, con el 61% esperando uno en su próximo viaje.

6. Di que sí

Después de tanto tiempo de decir “no”, los viajeros están reclamando una forma de pensar más positiva para el 2022. De hecho, el 66% preferirá unas vacaciones flexibles y se dejará llevar por la corriente, en lugar de tener un itinerario bien planificado lleno de actividades. El año que viene nos traerá lo mejor de la improvisación para viajar, y responderemos a cada giro inesperado del viaje con un rotundo "sí”.

Para ello, casi tres cuartas partes (79%) coinciden en decir que sí a cualquier oportunidad vacacional si el presupuesto lo permite. Y para el 50% que han estado ahorrando al no hacer ningún gran viaje desde que comenzó la pandemia, el dinero no es un problema para los viajes que tomarán en el 2022. 75% de los viajeros están más abiertos a diferentes tipos de vacaciones que antes de la pandemia, y al 63% no le importa el lugar al que vayan de vacaciones siempre que sea el tipo de viaje que desean, simplemente están contentos de estar lejos de casa.

En el 2022, la tecnología desempeñará un papel clave para la espontaneidad, con una mayor posibilidad de reservar sobre la marcha y la flexibilidad para adaptar los planes. De hecho, el 74% está buscando las últimas innovaciones en tecnología de viajes que ofrezcan una opción 'comodín' o sorpresa de una experiencia de viaje completamente nueva que se sugiere con base en sus preferencias anteriores o presupuesto para ayudarlos a aprovechar cada nueva oportunidad potencial.

Adoptar una mentalidad positiva abrirá más que nunca el mundo a los viajeros con un enfoque más aventurero en sus vacaciones, rodeados de compañeros que "simplemente digan sí", ya que el 25% de los viajeros mexicanos buscan viajar con aquellos que también están contentos de seguir la corriente.

Buenas oportunidades pueden presentarse en este año / Photo by Adrián Valverde on Unsplash

7. Aceptar lo impredecible

La incertidumbre seguirá siendo una constante en los viajes en el 2022, y si bien no podemos cambiar ni predecir cada nueva sorpresa y desafío que el destino tiene para nosotros, lo aceptaremos. Después de haber recurrido a la tecnología de diversas maneras para estar conectados e inspirados durante el último año y medio, nuestras aplicaciones favoritas seguirán ayudándonos a navegar por lo desconocido en nuestros viajes, 66% están de acuerdo en que la tecnología alivia la ansiedad en torno a los viajes.

La industria de viajes más amplia seguirá priorizando la flexibilidad, ya que los viajeros clasifican la tranquilidad de que no perderán dinero (38%), la capacidad de cancelar (25%) y la capacidad reprogramar de forma gratuita (22%) como las tres prioridades más importantes.

Hay mucha emoción y anticipación para que la gente regrese a viajar, ya sea en el país, en el extranjero, el viaje de toda la vida o simplemente decir sí a cualquier oportunidad de viaje que se presente en su camino, para que la gente pueda recuperar su mojo de viaje y disfrutar de todas las experiencias inolvidables que este mundo tiene para ofrecer.

AA