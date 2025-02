Ventajas de vivir en unión libre previo al matrimonio

La vida en pareja es complicada y muchos optan por una opción antes de dar un paso trascendental como es el matrimonio, se trata de la unión libre.

Previo a concertar el matrimonio, algunas personas que viven en unión libre consideran la opción como una forma de conocimiento y adaptación a la vida en pareja .

Alma Esparza, quien vive en unión libre con su pareja, Adrián, desde hace seis años, contó su experiencia de vida en este estatus, al señalar que han aprendido a convivir entre ellos tanto las cosas buenas como las malas de cada uno.

“Nos ha gustado mucho, en este punto ya estamos listos para dar el siguiente paso, pero en todo este tiempo, ha estado muy padre porque tuvimos experiencia hasta de tener ‘roomies’ (compañeros), vivir solos en pareja, ha sido una situación interesante y sí ha sido una previa a lo que será estar casados, en pareja, como un matrimonio”, dijo.

“Ventajas es que vas a aprender a convivir muchísimo con la otra persona, hay personas que se salen de sus casas hasta que se casan y pues ya están amarrados con alguien más y no les late. La ventaja fue esa, que nos pudimos conocer y ya con ese conocimiento, conscientemente ya tomaríamos una decisión de querer seguir”, dijo.

Comentó que también tomaron la decisión de vivir juntos para evitar el gasto de una boda, aunque si había algo en lo que no coincidieran y la posibilidad de una ruptura, no había necesidad de un divorcio por matrimonio de por medio.

“Por practicidad, porque viviendo juntos, ya en pareja, pero no tener para empezar el gasto de una boda y que si no nos gustaba algo, no había el compromiso de un matrimonio y no tener que divorciarse”.

Su pareja, Adrián, coincidió con las ventajas de tomar la experiencia previa de vivir juntos antes de poder formalizar: “Fue rápido el que nos hayamos ido a vivir juntos a los dos meses de conocernos y al vivir juntos, ya nos fuimos conociendo”.

Según cifras del Inegi, el 17.8% de las personas mayores de 15 años en México se encuentran en unión libre .

