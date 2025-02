¿Qué personas NO DEBERÍAN tomar siestas por la tarde?

Dormir es placentero y orgánicamente favorece al cuerpo en la recuperación de energía. Incluso, hay personas que lo realizan por el día, una práctica que se conoce como siesta y es popular en países como España. Pero este tiempo de descanso debe ser controlado, porque si no es así, no siempre resulta beneficioso y aquí te compartimos por qué.

La Clínica Mayo la siesta debe ser únicamente de 10 a 20 minutos, porque si excede ese tiempo, lo más probable es que la persona se sienta somnolienta, desorientada, atontada . Aunque los adultos jóvenes podrían tolerar una siesta más prolongada.

Además, tomar una siesta después de las 3 de la tarde puede interferir con el sueño nocturno , por lo que si se desea tomar, debería ser antes de este horario.

¿Cuáles son los beneficios de tomar siestas?

Relajación Menor fatiga Estado de alerta más intenso Mejora del humor Mejor desempeño, con un tiempo de reacción más rápido y una memoria más aguda

¿Cuáles son las desventajas de tomar siestas?

Es importante mencionar que las siestas no son para todos. Es decir, simplemente algunas personas no pueden dormir durante el día o reportan problemas para conciliar el sueño en un lugar que no sea su propia cama.

Las siestas también pueden tener efectos negativos, tales como:

Inercia del sueño . Es posible que te sientas aturdido y desorientado después de despertarte de una siesta.

. Es posible que te sientas después de despertarte de una siesta. Problemas de sueño durante la noche . En la mayoría de los casos, las siestas cortas generalmente no afectan la calidad del sueño durante la noche. Pero si ya tienes insomnio o mala calidad del sueño a la noche, dormir la siesta podría empeorar estos problemas. Las siestas largas o frecuentes pueden interferir con el sueño nocturno.

¿Cuándo es el momento de tomar una siesta?

Sientes fatiga repentina o somnolencia inesperada Estás a punto de perder horas de sueño, por ejemplo, debido a un turno de trabajo largo Deseas que las siestas planificadas formen parte de tu rutina diaria

Con información de la Clínica Mayo

