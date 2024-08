Con la finalidad de gozar de una vejez llena de fuerza y vitalidad, cada vez más estudios se enfocan en investigar la forma más saludable de vivir esta etapa, con el menor número de enfermedades o achaques y fomentando una buena nutrición y actividad física constante.

Debido a ello, The Journal of the American Medical reveló a través de un estudio, cuáles son los tres hábitos saludables que son indispensables para llegar a la etapa adulta con buena salud y energía.

En la investigación participaron más de 5 mil personas, donde el 62% eran mujeres y el 38% hombres. Con una edad promedio de 94 años. Además de los hábitos, también se analizó información como residencia, educación, estado civil y los antecedentes clínicos.

Su objetivo era comparar el estilo de vida de aquellas personas que sobrepasan los 100 años que y los que no, agrupando a los adultos mayores por edades y costumbres.

Se crearon cinco categorías para evaluar los hábitos y a cada respuesta se le asignó un valor, que podía llegar a sumar hasta 10 puntos, en función de la dieta que seguían, la ingesta de alcohol, adicciones como el cigarro, la actividad física y el índice de masa corporal (IMC). Descubriendo que el grupo con la puntuación más alta, mayor a 8 puntos, tenía un 62 por ciento de posibilidades de vivir hasta los 100 años.

Una buena dieta

Como ya se mencionó, una buena dieta ayuda notablemente a la salud manteniendo en óptimo funcionamiento el organismo, el estudió resaltó cinco grupos de alimentos que son claves para estar libres de enfermedades: frutas, verduras, pescados, legumbres y té.

Hacer ejercicio

Una de las cosas que más perjudica a los adultos mayores es la vida sedentaria, así que practicar alguna actividad física previene el desgaste de los músculos. En el estudio se recomendó la práctica de "chi kung", una práctica popular por ser considerada de baja intensidad con movimientos fluidos y el control de la respiración.

Salud mental

Tener una buena salud mental en esta etapa, aleja los síntomas de depresión, soledad y ansiedad, que pueden llegar a interferir con la plenitud de los adultos mayores al causar trastornos del sueño, inflamación corporal y malestares físicos.

