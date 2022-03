Una aventura candente por Colorado

Las vistas panorámicas de Colorado se pueden apreciar desde las postales, pero la mejor manera de vivirlas es caminando, o esquiando por las montañas. En este Estado, en el que hay Sol más de 300 días del año, se puede jugar en montañas de nieve esponjosa, pero también quedarse unos días en la ciudad y disfrutar de la oferta artística y cultural de Denver.

Aquí, un road trip por cuatro ciudades de Colorado para vivirse esta época.

Denver

La capital y la ciudad más poblada de Colorado es conocida por lugares icónicos como el Red Rocks Amphitheatre (donde suele haber icónicos conciertos), por el Capitolio del Estado, y por su oferta cultural, que incluye el River North Art District (RiNo), área con murales y arte urbano.

Otra posibilidad son los diferentes museos, entre ellos el original Meow Wolf. Aquí, te adentras a Convergence Station, una estación desde la cual se viaja a diferentes lugares y momentos en el tiempo a través de experiencias psicodélicas inmersivas.

El Denver Art Museum vale la pena desde la estética del edificio (del arquitecto italiano Gio Ponti y James Sudler Associates), y para visitar las exposiciones temporales como Whistler to Cassatt American Painters in France (hasta mediados de marzo), Carla Fernández Casa de Moda: A Mexican Fashion Manifesto (la primera exposición que explora a fondo la carrera de la artista y diseñadora de moda mexicana) y Traitor, Survivor, Icon una muestra sobre el legado de la Malinche (hasta mayo).

Para cenar hay que visitar la emblemática Union Station, y ahí dirigirse a Mercantile, propuesta del chef Alex Seidel que más allá de lo que ofrece en el comedor o en la tienda, busca cerrar la brecha entre el agricultor y el consumidor. Para descansar, a pasos de la céntrica Union Station está el histórico The Oxford Hotel, que data de 1891 y que se ha adaptado a los tiempos y al mundo cambiante; desde los estilos Art Deco de la década de 1930 y el auge del turismo de 1950, hasta importantes renovaciones en la década de 1980. Hoy conserva detalles históricos únicos a la par que renueva sus comodidades para satisfacer a los viajeros modernos.

Steamboat

Si bien Colorado tiene increíbles resorts de esquí, uno de los diferenciadores de Steamboat es su Champagne Powder Snow (la nieve champaña -marca registrada- tiene un promedio de 6% de contenido de agua, comparado con el 15% de contenido de agua típico en otros lugares), además de sus árboles -que pueden esquiarse de manera muy divertida- y la posibilidad de hacer esquí nocturno (disponible jueves, viernes, sábado y domingos hasta el 27 de marzo).

Este resort forma parte del Ikon Pass, pase que reúne destinos de esquí en cuatro continentes y que incluye lugares como Aspen Snowmass y Steamboat (en Colorado), Valle Nevado (en Chile), Tremblant (en Quebec, Canada) y Deer Valley (en Utah).

Otra cualidad de Steamboat es que tiene una conexión muy arraigada con los Juegos Olímpicos, pues ha producido más atletas olímpicos de invierno que cualquier otra ciudad de Estados Unidos (con un récord de 100 y contando). Este 2022, 13 atletas vinculados a Steamboat compitieron en Beijing.

Paseando por el pueblo encontrarás una auténtica cultura cowboy que te trasladará al Viejo Oeste y restaurantes memorables como Haymaker, en el que se puede experimentar un trineo tirado por caballos.

Aspen

Además de tener la posibilidad de explorar 4 diferentes montañas: Aspen Highlands, Aspen Mountain, Buttermilk y Snowmass, esta temporada hay que probar el nuevo restaurante Alpin Room, con comida y vistas de altura, pues está situado a 10,486 pies.

Además, hasta el 27 de marzo estará la exposición “Andy Warhol: Lifetimes”, en el Aspen Art Museum, lugar que es en sí mismo una obra de arte, del arquitecto japonés Shigeru Ban, ganador del The Pritzker Architecture Prize en 2014. Para seguir viviendo la cultura nipona, los restaurantes Kenichi (en Snowmass) y Matsuhisa (en Aspen Village) lograrán satisfacer hasta el paladar más exigente.

Como opciones de hospedaje están el nuevo hotel The Limelight Snowmass, con 99 habitaciones y 11 residencias, desayuno estilo europeo, una pista de patinaje enfrente, y acceso directo a la góndola, y como una opción ski in, ski out el Viewline Resort que está siendo renovado y ahora forma parte del portafolio de Marriott, por lo que podrás acumular puntos Bonvoy. Aquí hay opciones para comer como Stark's Alpine Grill, un restaurante para desayuno, lunch o cena; el Lobby Bar para el Après y opciones para llevar como First Chair Coffee Shop.

A cuidar de tu bolsillo

Actualmente Aspen tiene una promoción en la que los niños (7-12 años) puedan esquiar gratis si se renta el equipo en Four Mountain Sports por un mínimo de 2 días, válido hasta el 17 de abril. Y para celebrar el 75 aniversario de Aspen, si se visita el resort del 3 al 17 de abril se pueden adquirir los lifts a $75 dólares (se debe reservar con 7 días de anticipación). Descubre más en www.aspensnowmass.com.

Telluride. En los últimos años se ha vuelto una opción espectacular para los amantes de los deportes invernales y espacios abiertos. ESPECIAL

De viaje por Telluride

No en vano éste es de los resorts de esquí más reconocidos en Estados Unidos: está ubicado en un cañón rodeado de montañas de 13,000 y 14,000 pies, recibe un promedio de más de 300 pulgadas (760 cm) de nieve al año y ofrece pistas y lifts con poca gente y un terreno excepcional para todos los niveles y habilidades.

En Telluride hay más de 2,000 acres esquiables; aproximadamente 40% de terreno para avanzados, y 36% para intermedios, como la pista See Forever, una de las más populares, con casi 5 km de largo y vistas panorámicas hasta las montañas La Sal de Utah.

Además de explorar las montañas en esquís, o snowboard, otra manera de hacerlo es en un tour de snowmobile (motos de nieve) en el que, acompañados de un guía, podrás presenciar los espectaculares paisajes.

Para cenar recomendamos Sidework, un pequeño y delicioso restaurante que ofrece un menú de platos para compartir, cócteles artesanales, cerveza casera y una sofisticada carta de vinos.