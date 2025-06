Trucos: Cómo quitar un chicle que se pegó en la ropa

Entre los contratiempos más molestos que pueden ocurrir con la ropa, encontrarse con una prenda con un chicle pegado es, sin duda, de los peores. No basta con remojarla o lavarla para solucionarlo, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente es posible quitarlo por completo de la tela, especialmente cuando ha cubierto una parte considerable sin que lo notáramos.

Afortunadamente, hay trucos para eliminar esta golosina pegajosa de nuestras prendas favoritas o de la ropa de los pequeños de la casa. En esta nota te invitamos a probar algunos de estos métodos caseros.

Trucos para quitar un chicle pegado en la ropa

Cómo quitar un chicle congelando la ropa

Cuando un chicle se pegue en tu ropa, guarda la pieza en una bolsa plástica e introdúcela en el refrigerador. La idea es que el chicle se congele, adquiera una consistencia dura y sea fácil de remover con un objeto para rasparlo, como un cuchillo para mantequilla o cuchara (u objeto similar). Luego, aplica un quitamanchas y lava la prenda.

Otra opción más sencilla es poner un cubo de hielo directamente sobre el chicle hasta que este se endurezca (unos 15-20 minutos) y puedas retirarlo.

Alcohol al rescate para quitar la mancha

De la farmacia al lavandero, el alcohol puede ser de gran ayuda al momento de necesitar limpiar una mancha de chicle. Humedece un algodón o una esponja con suficiente alcohol, déjala sobre el chicle unos segundos y procede a retirarlo con un cuchillo de mantequilla o cuchara.

Si el dulce está muy pegado o es mucha la cantidad, intenta aplicar el alcohol directamente sobre la prenda. Lava como de costumbre.

Usa jabón de platos sobre el chicle

Usa un jabón de platos líquido para eliminar el chicle. Prefiere uno que no tenga color para que no manche tu ropa. Aplica una cantidad generosa sobre la goma de mascar y frota con los dedos o una esponja para que penetre. Deja unos minutos sobre la ropa y, posteriormente, retira el chicle con un cuchillo sin filo u objeto similar. Cuando no queden restos, lava la prenda.

Remoja la prenda de ropa en agua caliente

Con mucho cuidado, sumerge la prenda en un recipiente con agua caliente (por favor, no introduzcas la prenda en una olla sobre la estufa, por seguridad y por el cuidado del tejido).

Sucederá lo contrario que con el hielo: el chicle se ablandará, de esta forma puedes retirarlo cuidando que no se extienda, raspa usando una cuchara o cuchillo sin filo. Cuando no tenga chicle, puedes lavar la prenda como siempre.

*Fíjate en la etiqueta si la tela se puede lavar en agua caliente

¿Laca para el cabello para quitar un chicle?: sí

Otro truco que puedes probar es rociar laca para el cabello sobre el chicle, espera un par de minutos para que se seque. Este producto va a endurecer la goma pegada en la ropa, por lo que se podrá remover con más facilidad.

Como en los casos anteriores, usa un objeto cuidadosamente para frotar y retirar la sustancia pegajosa. Es importante que enjuagues bien la prenda para que no queden restos de laca. Luego, sí, adivinaste: a lavarla como habitualmente lo haces.

Es importante ser paciente al momento de raspar el chicle con el instrumento que elijas, para ir poco a poco despegándolo sin riesgos de dañar la tela. Y si lo haces con tus manos o uñas, ten mucho cuidado de no lastimarte.

