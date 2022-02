Tips para organizar mejor tus días

¿Te has preguntado cuántos planes realizas en un día? Seguro son más de los que imaginabas, ya que tus planes del día pueden empezar desde la noche previa, cuando programas la alarma del despertador con el objetivo de aprovechar el mayor tiempo posible.

Planea y cumple cada uno de tus objetivos / Photo by Stil on Unsplash

La planificación es fundamental para nuestra existencia, pero no es exclusiva de nosotros los humanos, por ejemplo, el ave almacena alimento en su guarida para esperar el invierno y no pasar hambre en esa fría temporada. Planear nuestro día debería incluir aspectos básicos, tales como los alimentos, la recreación, el tiempo de relajación y hasta el ejercicio físico. Y aunque te suene extraño, uno de los principales problemas en nuestros hábitos que se relaciona con el sobrepeso y la obesidad es el omitir los tiempos de comida. Ahora imagina cuando a esto se le suma el sedentarismo o la falta de horas de sueño, por eso existen grandes ventajas si organizas tu día.

Dedica el tiempo que requiere a cada actividad / Photo by Alex Shu on Unsplash

Omitir tiempos de comida provoca un trastorno en tu metabolismo, esto significa que las reacciones químicas normales que tu cuerpo realiza para obtener energía por medio de los alimentos se interrumpen. Esto puede desarrollar alteraciones en algunos órganos, como el páncreas o el hígado, que al fallar pueden provocar enfermedades como la diabetes. La recomendación es planear como mínimo el desayuno, ya que ese es el alimento más importante del día y, de ser posible, no retrasarlo más de 60 minutos después de haber despertado.

Tu primer alimento del día es el más importante / Photo by Brooke Lark on Unsplash

La recreación es imprescindible para la salud mental y física. Se puede interpretar como una actividad de distracción, es importante no confundirla con el ocio, lo cual representa descanso o inactividad. Piensa en actividades personales, por ejemplo, armar ese rompecabezas de mil piezas que te regalaron en navidad o quizá pintar ese cuadro que se vería increíble en la sala de tu casa y ¿porqué no?, hasta escribir la novela de ciencia ficción que guardas en tu imaginación. La recreación sirve para romper la rutina y salir de lo cotidiano para así aliviar el estrés, ya que cuando éste se acumula no solo altera tu mente, sino que además se refleja en tu salud física.

Es indispensable realizar una actividad física / Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

La tecnología no solo ha servido para facilitar nuestra vida, sino que, entre otras tantas funciones, también nos ayuda a escuchar nuestro cuerpo, no en el sentido literal, pero sí provocando conciencia de las necesidades de nuestro organismo. Por ejemplo, los relojes inteligentes y su alerta de “estrés”, mediante el monitoreo de la frecuencia cardiaca, el reloj inteligente puede guiarnos para relajarnos con ejercicios de respiración o estiramiento que nos ayudan a obtener esa sensación de bienestar, calma y tranquilidad.

Busca la mejor compañía para realizar tus actividades /Photo by Cristian Tarzi on Unsplash

Algunos síntomas comunes del estrés son: palpitaciones anormales, náuseas, sudoración, miedo, mareos, etc. que a la larga pueden relacionarse con enfermedades tales como la hipertensión arterial sistémica.

La práctica regular de actividad física y deporte, que según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría evitar hasta 5 millones de muertes en la población mundial.

La OMS lanza una recomendación de actividad física de entre 150 y 300 minutos, 5 veces por semana, esto se calcula en 30 a 60 minutos de ejercicio por día.

El ejercicio físico junto a una adecuada alimentación favorece el funcionamiento de nuestro metabolismo, previniendo así enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Además, el ejercicio se relaciona con la salud mental, ya que provoca la liberación de hormonas conocidas como “de la felicidad” que nos brindan una sensación de placer y bienestar general.

Comienza por organizar un día a la vez, pronto se convertirá en una rutina que se traducirá en un estilo de vida saludable. Un consejo es fijar metas, conforme estas se cumplan, obtendrás la motivación para ir más lejos con nuevos objetivos.

Sólo necesitas dar el primer paso de tu nueva vida.

Con información del Dr. Alberto Molás, Miembro del Consejo Consultor de Nutriólogos de Herbalife Nutrition

