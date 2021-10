Tendencias en sombreros: Ocho consejos básicos para lucirlos

1. El sombrero no es para ocultarnos

El sombrero es un accesorio para sacarle partido a nuestra personalidad y en segundo lugar para sacarle provecho a nuestro look, si no te sientes cómodo con tu outfit no incluyas un sombrero, ya que este es un artículo para enaltecerse a sí mismo y por ende proyectarnos.

Si vas a adquirir uno, lo ideal es que sea de buena calidad / Especial: Hacienda Bayardo Hats

2. Look TomBoy

Una buena texana siempre tiene cabida en el armario de todo hombre y mujer que le gusta la moda y el estilo, con este estilo de sombrero si eres hombre enaltecerá tu masculinidad y te dará muchísimo estilo, si eres mujer combinarlo con accesorios femeninos te hará destacar de entre las demás con un look vaquero chic.

Las texturas y formas dan un toque interesante a cada sombrero / Especial: Hacienda Bayardo Hats

3. Realza con sombrero

Si optas por un look básico o completamente monocromático puedes darle un toque llamativo o centrar el enfoque de tu outfit en el sombrero, eso hará que las miradas se fijen en él.

Un monocromático puede ser perfecto / Especial: Hacienda Bayardo Hats

4. Resalta tu bronceado

Un sombrero café, tinto o amarillo resaltará tu bronceado veraniego.

Material suave y de complemento, una pluma bicolor / Especial: Hacienda Bayardo Hats

5. Sombrero de palma

El sombrero de palma o estilo panamá sin duda es el más espacial para el verano, el más fresco y sobre todo siempre llaman la atención, ya que evoca y nos recuerda a los finos sombreros que se ven por las playas de Cuba o las costas Positanas de Italia, es un accesorio que siempre se verá elegante en looks casuales y formales.

Un estilo original y de buen gusto / Especial: Hacienda Bayardo Hats

6. El sombrero negro

Este siempre va con todo, es indispensable en cualquier armario, además que si está fabricado en gamuza es un multipropósito que fácilmente puedes combinar por este material y color en un destino de montaña o playa, el Álvaro Total Black es un claro ejemplo de lo que debe de ser un buen sombrero negro.

Un clásico negro es perfecto en tu guardarropa / Especial: Hacienda Bayardo Hats

7. El color en los sombreros

No se tiene que vestir siempre de colores, flores o estampados, si eres más de colores negros o neutros, impresiona usando un sombrero de color.

Dale vida a tus prendas con un sombrero de tu color favorito / Especial: Hacienda Bayardo Hats

8. Tres sombreros que no deben de faltar en tu armario

1- De palma, para un look minimalista, limpio y moderno de aire veraniego.

2- Indiana, para un look que convine con todo.

3- Cordobés un sombrero elegantemente atrevido, que hace alusión a las corridas de toros españolas, siempre llamaras la atención.

Hay ocasiones que ameritan un sombrero... no lo pienses más / Especial: Hacienda Bayardo Hats

