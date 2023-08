El próximo 24 de agosto se llevará a cabo el primero de cuatro conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol de CDMX, siendo su primera presentación en México y en toda Latinoamérica.

Es por ésto que los fanáticos de Taylor Swift, también autodenominados swifties, ya se están preparando para uno de los conciertos más esperados del año.

Los fanáticos de Taylor Swift más comprometidos con su atuendo para el concierto, se han inspirado en las diferentes eras o álbumes de la cantante, y en definitiva hay algunas prendas y accesorios consideradas como básicos en el clóset de cualquier swiftie.

Cardigan

Una de las prendas más significativas para el fandom de Taylor Swift es sin duda el cárdigan. En 2020, Taylor Swift lanzó sin previo aviso el álbum "folklore" (estilizado en minúsculas). El sencillo principal del disco se llama "cardigan", en cuyo video musical, Taylor Swift luce un cárdigan, o suéter tejido, que fue lanzado a la venta en el sitio oficial de la cantante. Actualmente ya no se encuentra disponible, pero está a la venta en diversas tiendas en línea.

El suéter tejido que Taylor Swift luce en el video musical "cardigan" se ha convertido en una pieza bastante significativa para los fanáticos de la cantante. AMAZON

Anillo "Red"

En la portada del álbum "Red (Taylor's Version)", que es una regrabación de su álbum "Red" de 2012, Taylor Swift luce un anillo plateado donde se lee la palabra "Red". Este anillo también estuvo a la venta en su página oficial.

El anillo que Taylor Swift luce en la portada de "Red (Taylor's Version) estuvo a la venta en la página oficial de la cantante. INSTAGRAM

Labial rojo

Definitivamente, el labial color rojo es uno de los mayores sellos distintivos de Taylor Swift. Es utilizado por ella la mayor parte del tiempo y además, tiene un álbum llamado "Red". Sin embargo, el labial rojo representa sobre todo a la época en la que lanzó el álbum "1989", ya que en la canción "Style" hace mención de dicho color de pintalabios.

El labial rojo es uno de los mayores sellos distintivos de Taylor Swift. MAC COSMETICS

Dije de avión

Durante su relación con el también cantante Harry Styles, tanto Taylor Swift como su ex pareja utilizaban un dije de un avión de papel. Debido a que después de su ruptura, el álbum "1989" estaría dedicado casi en su totalidad a Harry Styles, este dije se convirtió en uno de los principales símbolos de esta era en su carrera.

El dije de avión de papel representa la relación de Taylor Swift con el también cantante Harry Styles, y por lo tanto, es simbólico para el álbum "1989". AMAZON

F*ck the patriarchy!

En 2021, Taylor Swift lanzó la regrabación de su álbum "Red", que incluía una versión extendida de 10 minutos de la canción "Alll Too Well". Dicha versión extendida, incluye nuevas estrofas, y en una en particular hace mención a un llavero que llevaba escrita la frase "F*ck the patriarchy!". Es por esto que tanto la frase como dicho llavero se han convertido en un accesorio deseado por todos los fanáticos de la cantante.

En la versión extendida de "All Too Well", Taylor Swift menciona un llavero que lleva escrita la frase "F*uck the patriarchy!". ETSY

