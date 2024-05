Descubre los efectos de usar gorra a diario en medio de la ola de calor

El calor persiste en México, con temperaturas alcanzando hasta los 45 grados en ciertos estados del país. Ante la previsión de una tercera ola de calor en los próximos días, el uso de gorras y otros accesorios para protegerse del sol se ha vuelto común al salir a la calle.

La gorra no solo protege contra los dañinos rayos UV, sino que también es un accesorio clásico que complementa cualquier atuendo de manera informal.

Por esta razón, se ha convertido en un elemento popular entre hombres y mujeres, siendo más utilizado durante esta temporada. Sin embargo, el uso prolongado de la gorra podría tener consecuencias adversas.

De acuerdo con el Instituto Médico Dermatológico, el uso frecuente de este accesorio genera serias afectaciones a la piel y el cabello si no se realiza con una buena higiene, de no ser así podría causar un exceso de sudoración, aumentando la suciedad en determinadas áreas de la cabeza, una fuerte resequedad, además de:

Sensibilidad en el cuero cabelludo

Aumenta la probabilidad de caspa

Debilita las fibras capilares

Dentro de estas afectaciones, algo que se debe cuidar es no usar gorra con el cabello mojado, ya que la humedad propagará la formación de hongos, además de que cuando el pelo esta mojado, la raíz se vuelve más débil y ocasiona que se vuelva más susceptible a desprenderse, así lo afirma el portar experto Capilclinic.

¿Cómo usar correctamente la gorra?

Para que el uso de gorra no provoque las desventajas antes mencionadas, la principal recomendación es no usarla durante períodos demasiado largos, siempre con el cabello seco, usar la talla correcta para que no ejerza presión en tu cabeza.

Si la razón principal para usar gorra es protegerte del sol, recuerda que siempre será mejor optar por el uso de un protector solar para que la piel tenga doble blindaje contra los rayos UV.

MF