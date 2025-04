Starbucks lanza promoción de vasos a 40 pesos en abril, así aplica

¿Eres amante del café, de los detalles únicos y de las ediciones especiales? ¡Esta noticia es para ti! Starbucks lanza una promoción que hará latir más fuerte el corazón de los coleccionistas (y de los que simplemente aman consentirse).

Del 22 al 27 de abril de 2025 , en la compra de tu bebida favorita, ya sea caliente, helada o un irresistible Frappuccino en tamaño Grande (400 mL) o Venti (500 mL), podrás llevarte un vaso reusable edición especial por solo 40 pesos adicionales.

¿Qué vasos participan?

Prepárate para elegir entre colecciones que celebran momentos únicos como:

Reusable Día de Muertos 2024

Día Internacional del Café 2024

PSL 2024 (¡sí, Pumpkin Spice Latte!)

Ediciones de Verano 2024 (helado azul y helado amarillo)

Reusable Spring 2024 y Spring 2025

Ediciones invernales como Winter 2024, Oso Winter 2025

Y los románticos San Valentín 2025 y Navidad 2024

Pero ojo, la promoción es válida solo en tiendas físicas Starbucks en toda la República Mexicana (excepto aeropuerto Cancún), y está sujeta a disponibilidad, con un total limitado de 104 mil 235 vasos participantes.

No aplica en bebidas embotelladas, café del día, ni en pedidos a domicilio o Pick Up. Las bebidas se cobran a precio de lista y no es acumulable con otras promociones o beneficios de Starbucks Rewards.

¡Apresúrate! La promoción dura solo 6 días… o hasta agotar existencias, puedes consultar los términos y condiciones de esta promoción aquí.

NA