¿Cuándo debería poner a dieta de cosméticos mi rostro ?

El Skin Fasting es la interpretación de una técnica de belleza japonesa que también toma fuerza en la India por estos días y propone, en términos simples, el ayuno cutáneo de cualquier producto de belleza en la cara durante al menos 1 o 2 días a la semana.

Su popularidad es proporcional a los beneficios que promete, ya que para mantener una piel radiante y brillante es importante que la piel respire libremente, y el hecho de no aplicar maquillaje durante unos días y limpiar tu maquillaje antes de dormir pueden ser impulsores suficientes para emprender el cuidado de la piel de tu rostro.

ISTOCK GETTY IMAGES/Ridofranz

En este sentido, el ayuno cutáneo puede ayudarte a conseguir una piel asombrosa, además de libre de acné, espinillas y manchas.

Los expertos recomiendan para este “ayuno” la reducción de tu selección cosmética a sólo uno o dos activos, durante unas semanas.

Aun asi, hay tener cuidado de no extremar y llegar a cero productos, el ayuno total; pues los beneficios no serán los mismos.

En este sentido, refieren una corta pero sólida agrupación de productos “imprescindibles” para tu piel: limpiador, crema hidratante y protector solar. La limpieza, hidratación y protección solar son imprescindibles todo el año, por lo que el ayuno si va, pero no totalmente.

¿Por qué? Porque, los expertos afirman, la piel nunca debe quedar desprotegida.

Salir de la rutina cosmética compleja de mezclar y superponer activos, puede ser la vía a conseguir una piel más equilibrada y autosuficiente, tomando en cuenta factores particulares como la edad, dieta, etc.

Por supuesto que no deben ser dejadas de lado el consumo de otros aportes que suman al cuidado básico facial como el ácido hialurónico, la vitamina C y el SPF, incluso el retinol (sobre todo a partir de los 30 años). Y qué mejor si matas dos pájaros de un tiro para reducir los activos, es decir, aplicar formulaciones que incluyan varios, como una crema hidratante que aporte el ácido hialurónico, vitamina C y SPF a la vez. De esta forma, únicamente necesitaremos limpiar, hidratar y aplicar un contorno de ojos.

Toma nota si reconoces en ti una rutina cosmética inadecuada; por ejemplo, si mezclas demasiados cosméticos de distintas marcas en la misma rutina; o si has empleado por mucho tiempo productos que no eran adecuados para tu tipo de piel.

Finalmente, vale la pena recordar que si evitamos estos y otros pequeños errores cosméticos, tu piel difilmente necesitará algun tipo de dieta o ayuno como el Skin Fasting