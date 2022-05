Ser mamá y trabajadora: ¿Un reto posible?

Según el Banco Mundial, desde antes de la pandemia la participación laboral de las mujeres en México era solo del 45% en 2019, frente al 77 % de los hombres, una brecha del 32% Esto indica que, en México, sólo 4 de cada 10 mujeres trabajan mientras que 7 de cada 10 hombres tienen trabajo, y ser madre suele ser un factor determinante.

El Banco Mundial detalla que la oferta institucional de servicios de cuidado infantil tiene cobertura limitada, es fragmentada y heterogénea. Asimismo, el sistema de cuidado infantil para madres trabajadoras presenta ineficiencias. El organismo internacional denuncia que la falta de reconocimiento del derecho al cuidado y la discriminación por razón de género y estado civil generan exclusiones y profundizan la desigualdad de oportunidades, además de que existen inconsistencias o normas contradictorias en los distintos niveles de la legislación.

Ante este escenario, muchas madres trabajadoras optan por cuidar a sus hijos en casa mientras ellas trabajan.

Una encuesta realizada por Indeed en noviembre de 2021 con 446 mujeres profesionales mexicanas para investigar la situación laboral en México, mostró que el 27 % de las mujeres se ha sentido más cansada que antes, teniendo que compaginar el trabajo en casa con el cuidado de los niños, y el 23% sintió que su salud mental empeoró con el trabajo remoto. Otro 26% de las mujeres dijo que tuvo que reducir su jornada laboral o renunciar para cuidar a sus hijos. La encuesta nos mostró lo importante que es para las empresas comprender el impacto que tiene en la vida de los empleados y en la retención de talento el establecimiento de beneficios como un horario flexible y tiempo libre por motivos de salud mental.

De acuerdo con el INEGI, durante 2020, más de 23.5 millones de mujeres mexicanas reportaron no estar disponibles para trabajar por otras obligaciones, lo que representa un aumento de 1.4 millones de mujeres en comparación con lo observado en 2019. Ante este escenario en el país, es importante que el servicio de cuidado de niños se fortalezca para que mejore su credibilidad y más mujeres puedan confiar en que sus hijos estarán seguros y bien cuidados en las guarderías mientras trabajan. No podemos permitir que más mujeres dejen su trabajo por este motivo, si no quieren.

¿Será que ser madre es realmente incompatible con el trabajo? Algunas de las medidas que pueden ayudar a abordar este problema son revisar las prioridades, objetivos y resultados de los empleados. Las empresas no deben centrarse solo en las tareas diarias, sino también en la gestión de su plantilla. Es decir, alentar a todos los empleados, especialmente a las madres trabajadoras, a establecer un horario que les permita pasar tiempo con sus hijos y les permita cumplir con los plazos.

También es importante luchar por la equidad salarial. Con demasiada frecuencia las mujeres ganan menos que los hombres que tienen la misma experiencia, responsabilidades y antigüedad. Por lo tanto, es fundamental incluir rangos de salario base en las descripciones de puestos publicadas siempre que sea posible.

