Jalisco avanza en atracción turística

La Secretaría de Turismo de Jalisco, encabezada por Michelle Fridman, destaca los logros en la agenda en este sector durante el arranque de la administración de Pablo Lemus. “Nuestro Estado es una potencia turística, somos muy competitivos. Necesitábamos un equipo más robusto, tanto en la Secretaría como los fideicomisos… y tenemos avances”.

El año pasado, más de 33 millones de turistas visitaron Jalisco. Fridman acentúa que se invierte en infraestructura y en generar reglas de operación para destinar recursos los Pueblos Mágicos a fin de aumentar la afluencia. Esto incluyó una exploración en 25 municipios y ocho de estos espacios para analizar sus necesidades en infraestructura, movilidad, promoción y capacitación.

Remarca la generación de inversión privada, incluyendo un modelo de ventanilla única para atraer más insumos. Con ello, Fridman revela que está proyectado un aumento en la cifra de hoteles en la entidad. “Tenemos detectados cerca de 30 que están en proceso de construcción, siendo Jalisco el segundo lugar nacional en hotelería. Va a crecer mucho nuestro inventario de esta oferta”, celebra.

La conectividad aérea también va en aumento, y en lo que va de la administración se han inaugurado 15 rutas hacia otras partes del país y del mundo. Y la apuesta es crecer con Europa y Sudamérica, mantener conexión con Estados Unidos y Canadá, así como avanzar en los trámites para poner en marcha el Aeropuerto de Chalacatepec.

Por otra parte, se avanza en crear un inventario que catalogue los productos y rutas turísticas existentes, y determinar la posición en la que se encuentran para ser comercializados o perfeccionados.

En cuanto a la promoción, se tiene participación en ferias turísticas relevantes, como la Fitur de Madrid, España. Michelle Fridman celebra el acuerdo para la primera edición de la ITB Américas (Internationale Tourismus-Börse) que será en Guadalajara en 2026. “Es la feria más grande e importante de turismo del mundo en su primera edición americana, y llega aquí a Jalisco por cinco años al menos”.

Sobre Filma Jalisco, afirma que hay una prioridad por la derrama económica que genera la industria del cine y por atraer producciones audiovisuales para que Jalisco sea sede de más eventos cinematográficos. Y se apuesta por reforzar al Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y los Premios Ariel.

Celebra la atracción de eventos mundiales, tanto culturales como gastronómicos. Con el Mundial del año entrante se pretende consolidar a Jalisco como un foco del turismo.

Acentúa la conformación de nuevas áreas de trabajo dentro de la Secretaría: la ampliación del área de Promoción; el fortalecimiento de fideicomisos como el del Interior o la Costalegre; la instalación del Consejo Estatal de Turismo o las comisiones para el sector, que sumarán tanto a cámaras como a la academia.

Por lo pronto, de cara a este periodo vacacional de Santa y Pascua, detalla que en 2023 se registraron 2.6 millones de turistas en Jalisco y que para el actual se proyectan más de tres millones, sólo en estas dos semanas.

Michelle Fridman. La secretaria de Turismo destaca la oportunidad que tiene Jalisco de aprovechar los retos y posicionarse de forma positiva en la recepción de turistas. EL INFORMADOR/A. Navarro

Jalisco, preparado ante los retos internacionales

A decir de la secretaria de Turismo, Michelle Fridman, Jalisco enfrenta varios retos que pueden influir en la agenda turística; por ejemplo, la organización de la Copa Mundial de 2026, en la cual el estadio AKRON será sede de cuatro partidos; también la inversión extranjera y la creación de nuevos hoteles.

Ante esto, Jalisco tiene la oportunidad de aprovechar los retos y posicionarse de forma positiva, sobre todo para seguir con la tendencia alcista en recepción de turistas.

—¿Cómo se puede ver afectado el sector turístico de Jalisco por el tema de aranceles?

—Estamos viendo una caída del mercado americano, todavía no muy drástica, aunque se observa un crecimiento muy importante del mercado canadiense y ahí es donde vemos oportunidades; mientras muchos canadienses rechazan viajar a Estados Unidos, nosotros los estamos atrayendo, así que están eligiendo a México en vez de Florida o California. Le estamos apostando mucho a eso. Algo muy importante que ya veníamos planteando desde el inicio de la administración, es la diversificación de mercados, no podemos continuar con ese patrón de dependencia hacia los Estados Unidos, es un mercado muy importante, pero estamos apostándole también a otros como el de Centro o Sudamérica, Canadá y Europa. Algunos ya están creciendo, como el asiático.

—¿Cuáles serían, además de Canadá, otras áreas de oportunidad?

—Yo le apuesto a la diversificación y a la calidad de turismo. Claro que queremos más turistas y vamos bien en números; cerramos 2024 con más de 33 millones de turistas, seguimos siendo líderes en esa materia y algo muy interesante es que, mientras en Vallarta vemos un crecimiento, lógico o congruente, en Guadalajara cerramos el primer trimestre con un crecimiento del 36%. Es un mercado muy distinto porque en Guadalajara se nota más de mercado doméstico. Quiero más turistas, pero sobre todo, quiero mejores turistas, porque aunque llegaran a venir en menor cantidad, generan más derrama económica.

—¿Le estás apostando al turismo nacional con los espectáculos?

—Hay muchos segmentos por los cuales el turismo nacional viene: los espectáculos. Los eventos son uno de ellos; el turismo académico, el turismo médico y el turismo de negocios. Le estamos apostando mucho al tema de arte, diseño, gastronomía, naturaleza y aventura. También a descentralizar la oferta turística hacia los pueblos mágicos para que la gente que ya viene a Guadalajara desde todo el Bajío o de Monterrey y Ciudad de México, se queden más nosotros porque tienen más actividades que realizar.

Ante el rechazo de viajar a EU, turistas eligen cada vez más a México como destino. EL INFORMADOR/H. Figueroa

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Sorprende aumento del turismo en la ciudad

Michelle Fridman se muestra sorprendida por el incremento del turismo en la Zona Metropolitana de Guadalajara. “Nos tiene sorprendidos el crecimiento de Guadalajara. Hemos tenido muchos eventos, mucha promoción en el mercado nacional, sobre todo esa mezcla de diferentes mercados”.

Explica que “ya somos un epicentro de eventos de todo tipo y no solo de reuniones, congresos, exposiciones, sino también de la parte social; espectáculos, deportivos, religiosos y gastronomía. Le estamos apostando a traer estos grandes eventos para que Guadalajara sea una de las grandes sedes, que cualquier tour o gira que piense pasar por México, indudablemente pase por Guadalajara. Estamos apostando por diferentes actores, no solo trayendo grandes conciertos, sino también festivales”.

—¿Cuándo tendrá el Observatorio Turístico que proyecta y de qué servirá?

—Nosotros estamos trabajando para que esté consolidado. No sé si este año alcance el tiempo (no tenemos prisa), para que la ONU lo avale, porque solamente hay 4 observatorios en el país que están avalados (Guanajuato, Yucatán, Tlaxcala y Nuevo León). Son pocos y requieren muchos filtros. Esperamos tener todo listo este año para que empiece a funcionar, que, de fondo, es lo que más nos importa. Es muy difícil saber dónde estamos y a dónde vamos y esto nos va a ayudar a medir de manera homogénea lo que está pasando en el estado. ¿Qué queremos con este observatorio? Medir con la misma regla a todos los destinos, tener datos mucho más rápidos, para medir no solamente el comportamiento, sino el mercado. Y también para ser más eficientes y exitosos en esta estrategia.

— Sobre la Feria Internacional de Turismo, ¿cuál es la importancia de haberla traído a Guadalajara?

—Las ferias de turismo son básicamente aquellos encuentros entre la cadena de valor de los destinos turísticos de todo el mundo y los compradores: agencias de viaje, aerolíneas, todos aquellos que hacen posible el ejercicio turístico. Se hacen estos encuentros de negocio en donde, básicamente, se concreta lo que meses más tarde son turistas arriba de un avión, aterrizando en un destino, llegando a un hotel y dejando derrama económica. En el mundo hay muchas ferias turísticas durante todo el año: en París, Italia, California, en muchísimos lugares. México tiene un tianguis turístico que ya se ha llevado a cabo dos veces aquí en Jalisco. Las tres ferias más importantes, en orden de tamaño y de importancia, son: la de Berlín, la de Londres y la de Madrid.

La más grande es la de Berlín, estamos hablando de más de 190 países. Berlín ha decidido generar sucursales continentales, empezó con Asia y le ha ido muy bien, ahora tiene a Chile, Singapur, ITB Américas… y es cuando empieza a buscar y hacer scouting de diferentes países, todos los de América, desde Canadá hasta Argentina, pasando por Colombia, Brasil, Estados Unidos. Levantamos la mano como Jalisco, otros dos destinos de México.

Fuimos con una presentación mucho más agresiva en todos los sentidos. Presentamos como beneficios la representatividad de México; Jalisco es México.

Aunque la mayoría de los nuevos hoteles estarán en Guadalajara, también hay proyectos para la región costera. EL INFORMADOR/Archivo

Proyectan una treintena de nuevos hoteles

La secretaria de Turismo acentúa que se están proyectando 30 nuevos hoteles en Jalisco, lo que detonará más derrama económica y empleo. “Una buena parte de los hoteles que estamos identificando están en Guadalajara, obviamente, por los grandes eventos que vienen, como el Mundial. Sin embargo, también estamos viendo la llegada de hoteles a algunos pueblos mágicos, sobre todo a Costalegre. En lo que va la administración, pusimos ahí la primera piedra de Chablé y del Thompson, en Puerto Vallarta, que es una gran noticia, no solo por la llegada de nuevos hoteles, sino por la renovación de cascarones”.

—En el contexto de la crisis por los aranceles, ¿el Mundial 2026 es importante para Jalisco?

—Sin duda los turistas van a venir al Mundial y vendrán quizás de Estados Unidos, pero también de todo el mundo, porque al final somos tres sedes en México. Estamos apostando a que vengan turistas de muchas partes del mundo, incluido México, a ver los partidos. Pero sobre todo, esperamos que los que vengan a los partidos se queden y hagan turismo en el resto del estado.

Hay muchos eventos que ocurren en torno al Mundial. Uno de ellos son los partidos, que son limitados y muy importantes sin duda. Pero todo lo que hay existe en torno al Fan Fest y demás actividades. Toda la industria turística se está preparando con mucho entusiasmo para generar nuevos productos y más eventos.

—¿Hay alguna novedad en torno a nuevas aerolíneas?

—Estuvimos en pláticas con más de 10 aerolíneas y estamos mandado casos de estudio para que estas puedan medir mercados. En estos tres meses, inauguramos más de 15, por ejemplo, la de Puerto Vallarta con Nueva York.

—¿Cuál es el estatutos del aeropuerto de Chalacatepec?

—Es tramitología lo que falta para poder echar a andar la licitación y con ello poder construir la terminal. Estamos trabajando con algunas aerolíneas regionales para un proyecto eventual de taxi aéreo y así poder nutrir esa pista una vez que esté disponible con nuestros dos grandes aeropuertos.

Tenemos dos de los cinco aeropuertos del país que agrupan el 90% de la conectividad internacional.

—¿Las obras del Aeropuerto de Guadalajara van a tiempo para el Mundial?

—Tanto las que corresponden al aeropuerto como las que correspondan al Gobierno están a marchas forzadas.

—Las obras carreteras hacia la Costa de Jalisco, ¿cómo incidirán en el sector?

—En primer lugar, cuando tienes un destino posicionado y atractivo logras que la gente quiera ir. En segundo lugar, si está bien conectado, logras que la gente pueda ir y, en tercer lugar, que se quede, disfrute y genere derrama económica. Cuando logras buena conectividad aérea, marítima y terrestre, facilitas que lleguen los turistas. Nosotros hoy estamos muy bien conectados por tierra, tenemos una gran conectividad marítima y hemos tenido importantes avances con el tema de cruceros. De hecho, este año esperamos un crecimiento en la llegada de algunos cruceros. En la parte carretera heredamos una serie de deficiencias, no solamente estatales, sino, en su mayoría, federales. Por ello hemos estado trabajando con las dependencias correspondientes para intervenir los kilómetros que nos tocan a nosotros.