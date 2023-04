Cuando no se tiene el tiempo o las ganas de pasar las vacaciones de un modo convencional o rutinario, un “staycation” representa una buena opción. Primero que nada, debemos entender que el concepto designa a una “pequeña vacación” -el término en inglés combina dos palabras: “stay” (quedarse) y “vacation” (vacaciones)-, es decir, ir de vacaciones pero quedándose en la ciudad o no muy lejos de ella; aunque para disfrutar de mejor modo, se deben atender ciertos consejos pero, al final, con la mira puesta en descansar y hacer uso de lo que Guadalajara pone a nuestro alcance para ello.

En este sentido, los “staycations” son ideales cuando por ejemplo no quedan días libres en el trabajo pero se necesita salir de la rutina y urgen días de asueto; o bien cuando el bolsillo no permite un viaje fuera de la ciudad pero se siente la necesidad de darse un tiempo y despejar la mente; o simplemente se tiene el gusto de disfrutar la vida y aprovechar cada momento para explorar nuevos lugares en la ciudad.

Detalles y sorpresas

¿Qué se puede hacer en Guadalajara para un “staycation”? He aquí unas recomendaciones de primera mano y detalles para cada una; y es posible que sorprendan las opciones disponibles o no se tenga idea de que existen; lo que sucede es que tradicionalmente no se promovía el “staycation”, pero hoy se aprecian las ventajas de aprovechar un nicho de mercado.

Lo cierto es que puede incluir desde un evento de “arte y vino” (donde se realiza una actividad y al mismo tiempo se degustan copas de vino), o ir a un spa, o también disfrutar de un “day pass” en un hotel para usar la alberca y tomar el sol, hasta hospedarse por uno o varios días para maximizar la experiencia; de igual manera, se puede hacer shopping, mejor si es en comercios pequeño y locales.

Una sesión de spa también es opción para descansar del estrés cotidiano. ESPECIAL

Coleccionar recuerdos

Como en cualquier otro viaje, asegúrese de tomar muchas fotografías mientras se divierte. Las nuevas experiencias y memorias no están reservadas solamente para viajes fuera de la ciudad, así que salga preparado con su celular o una cámara profesional que no haya estrenado. Invite a sus amigos a compartir este “staycation” con usted y tómense fotos en todos lados, son perfectas para hacer un cuaderno de viajes.

Y ya en este tenor, recuerde, la idea básica es aprovechar la oportunidad para consentirse. Use su ropa más elegante y salga a cenar al restaurante que ha elegido gracias a las redes sociales pero que nunca se atrevió a visitar; tome un día completo para estar en el spa del hotel; es el momento de atreverse a hacer todas las cosas que siempre has deseado.

Recuerde: el tiempo debe aprovecharse y esto es un conjunto de sugerencias para su staycation, de modo que pueda sacar provecho a sus vacaciones en casa o la ciudad. El punto clave es la diversión, poder relajarse y tomar un descanso que reponga de la vida cotidiana.

Un platillo especial también forma parte del descanso. ESPECIAL



El hospedaje adecuado

Recordemos: si no se sale de la ciudad, las opciones en cuanto a hospedaje se simplifican. Si se trata de ahorrar, lo mejor es quedarse en casa, pero eso no significa que se deba seguir la rutina diaria, antes bien, es el momento perfecto para usar prendas cómodas y sábanas de la mejor calidad, las toallas más suaves e invertir en los platillos favoritos, porque se trata de sentirse como en un hotel de lujo (o lo más parecido a ello).

Ahora bien, si el presupuesto no es un obstáculo, tome la oportunidad de hospedarse en un hotel de lujo en la ciudad; ya que no va a gastar en vuelos, transporte y otros servicios, dese la libertad de gastar un poco más en el alojamiento. Además, si sale de casa no tendrá tanta tentación de hacer la limpieza o trabajar cuando el objetivo es disfrutar de unas vacaciones.

Adiós al trabajo

No contará como vacaciones si pasa todo el tiempo revisando correos del trabajo o mandándole mensajes a su jefe; mejor deje la computadora en casa y haga su mejor esfuerzo por no revisar sus mensajes. Se comprende la dificultad de despegarse completamente de su trabajo, pero este tiempo es para disfrutarlo.

Aunque no necesite de un itinerario completo para un “staycation”, sí debe tener alguna idea de cómo desea pasar sus días; por ejemplo, si hay un museo al que siempre ha querido ir, pero nunca ha logrado entrar, esta es su oportunidad de hacerlo. Otras cosas que se pueden incluir en sus planes son: cenar en un restaurante elegante con amigos, aprender algo nuevo en un paseo por la ciudad o disfrutar de la alberca del hotel con una bebida fresca en la mano.

Posibilidades en la ciudad

Hard Rock Hotel Guadalajara

El escenario está listo en Guadalajara para un destino hotelero como ningún otro. Hard Rock Hotel ofrece experiencias VIP como Body Rock, Fitness Center, relajante Rock Spa, el legendario Rock Shop y una piscina infinita en la azotea del hotel. Los eventos son una experiencia épica, con más de siete mil metros cuadrados de espacio vanguardista dentro del hotel y al aire libre. En asociación con Iconia Cubos, la propiedad también ofrece una experiencia exclusiva. Hard Rock Hotel Guadalajara es el mejor lugar del occidente de México para vivirlo.

Ubicación: Avenida. Ignacio L. Vallarta 5145, Camino Real, Zapopan.

ESPECIAL

Casa Habita

Sito en la zona más trendy de Guadalajara, la Colonia Lafayette, es una casa diseñada en los años cuarenta que se une a una torre contemporánea de nueva construcción, con treinta y siete habitaciones y suites. Espacios diferentes pero complementarios, gracias al diseño de interiores de Dimore Studio y Grupo Habita, combinan desde 2015 arte, diseño, moda y arquitectura; con un restaurante, lobby, bar de hotel y un spa. A través del Patio Bar los espacios mantienen la armonía de un ambiente ideal para el descanso, los negocios y la vida social.

Ubicación: Miguel Lerdo de Tejada 2308, Col. Americana.

Hotel Riu Plaza Guadalajara

Ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, ofrece amplias y completas instalaciones para brindar las máximas comodidades. Podrá disfrutar de WiFi gratuito, piscina, salas de reuniones y gimnasio, entre muchos otros servicios. Cuenta con más de 500 habitaciones equipadas con increíbles vistas panorámicas de Guadalajara. Cuenta con el Moon Liz Spa, un centro de salud y bienestar personal donde desconectar y disfrutar de un sinfín de tratamientos. Además, hay piscina con camas balinesas. Se tiene un restaurante gourmet Chardonnay y el Décapolis; y un bar de piscina y lobby. Hay un centro de negocios con WiFi de alta velocidad y las mayores comodidades. Está cerca de la Gran Plaza Fashion Mall, Expo Guadalajara y Plaza del Sol.

Ubicación: Avenida López Mateos 830, Col. Chapalita.

Holiday Inn Guadalajara Expo

A sólo unos minutos de La Gran Plaza, Plaza Galerías, La Gourmetería o Punto Sur, entre otros centros de esparcimiento, es una excelente opción para viajes familiares, con estancia en cómodas habitaciones y hermosas vistas de la ciudad. Tiene una gran alberca climatizada, un restaurante con desayuno buffet y comida internacional, gimnasio, WiFi en todas las áreas, entre otros servicios que harán su estadía única.

Ubicación: Avenida López Mateos Sur 2500, Col. Ciudad del Sol.

Hotel Midtwon

Ubicado en el corazón de la principal zona financiera de Guadalajara, dentro de Midtown Jalisco, un complejo de negocios, entretenimiento, gastronomía y compras, Hilton Guadalajara Midtown ofrece amenidades innovadoras, como su alberca climatizada al aire con vistas espectaculares de la ciudad, su restaurante, bar en la alberca y gimnasio 24 horas; así como espacios sofisticados con un diseño moderno.

Ubicación: Avenida Adolfo López Mateos Norte 2405-300, Col. Italia Providencia.

Hotel Demetria

Este hotel boutique ultramoderno cuenta con suites elegantes que tienen decoración moderna, ducha tipo lluvia integrada y Wi-Fi gratis. Algunas poseen sala de estar, balcón, bañera independiente y ventanas de pared completa. Otras tienen cama con dosel, y algunas opciones de dos pisos. Incluyen además terraza con tina y sala de estar. El desayuno y el estacionamiento son gratuitos. Entre las comodidades adicionales, se incluyen un restaurante distinguido con terraza, una piscina al aire libre en la azotea y una tienda de regalos con artesanía local.

Ubicación: Avenida de la Paz 2219, Col. Americana.

CT