En TikTok se ha popularizao una nueva etiqueta acerca de una actividad emocional que se ha vuelto tendencia. El "shadow work" o "trabajo en la sombra" es un concepto de Keila Shaheen explorado en el libro de reciente publicación Ilumina tus sombras. El diario y métodos para aceptar y trascender tu lado oscuro.

El método, sin embargo, tiene sus orígenes en Carl Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo y fundacional. La "sombra" es definida como la parte oculta y reprimida que tiene una fuerte carga de culpa; es decir: lo que una persona no desea ser. Shaheen, por otro lado afirma que el trabajar en estas zonas sombrías del ser permitirá aumentar la compasión, establecer límites y comenzar a curar el trauma generacional.

El método es a través de ejercicios guiados y sugerencias de escritura para confrontar las partes reprimidas de cada uno. El gran problema de ello, dicho por expertos, es que el tratamiento de situaciones tan delicadas debe ser a través de una guía profesional, con el apoyo profesional de las distintas líneas de psicoterapia.

La popularidad del libro y los métodos de Shaheen se volvieron polémicos puesto que la autora no tiene títulos avanzados en psicología o psiquiatría, por lo que expertos han pedido tomar con precaución sus recomendaciones. Tratar las emociones negativas no es algo mal per sé, pero es necesario tener un acompañamiento profesional para tener la correcta autorregulación emocional.

OB